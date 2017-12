Cumbre de la OMC: prevén arduas negociaciones "por divergencias"

El portavoz de la OMC, Keith Rockwell, anticipó que "hay divergencias sobre todos los temas".



Dentro de la agenda formal, está previsto que mañana a las 16 tenga lugar la ceremonia inaugural en el porteño Centro de Convenciones, con alocuciones del director general, Roberto Azevêdo, y del presidente de la Nación, Mauricio Macri.



El vocero de la OMC, Rockwell, precisó esta mañana en un encuentro con la prensa que las reuniones plenarias comenzarán el lunes y anticipó que entre ese día y el miércoles habrá intensas negociaciones ya que "hay divergencias sobre todos los temas".



Previamente, mañana al mediodía, tendrá lugar en el hotel Hilton de Puerto Madero una conferencia de prensa conjunta del director Azevedo y la ex canciller argentina Susana Malcorra, en su carácter de presidenta de la Conferencia.



"En la oportunidad se dará a conocer el apoyo sin precedentes que los países de América Latina están prestando tanto a la Organización como al diseño del sistema de comercio mundial", resaltó Rockwell.



El encuentro de Buenos Aires denominado MC11 es el primero que la OMC realiza en un país de Sudamérica y concentrará las tratativas en cinco temas en los cuales los facilitadores buscarán acercar posiciones, con miras a obtener el visto bueno final de los ministros.



Rockwell detalló que esos grupos serán los de: Agricultura, que sesionará bajo la presidencia de la representante de Kenia; Pesca (liderado por Jamaica); Desarrollo (Noruega); Comercio Electrónico (Senegal); y Servicios y Productos Industriales (Paraguay).



Fuera de estos temas existe otro grupo de cuestiones sobre los cuales la Organización decidió posponer su tratamiento en forma oficial, como por ejemplo la Facilitación de Inversiones por parte de los países miembros, o las medidas orientadas a promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sistema global de comercio.



Las discrepancias entre las distintas delegaciones, añadió el vocero de la OMC, alcanzan también al texto de la declaración final, ya que en las tratativas previas no se logró un consenso y el 22 de noviembre pasado el presidente del Consejo General dispuso en la sede de Ginebra que la materia sea puesta a consideración de los ministros.



Entre los preparativos de la Conferencia, distintas comisiones regionales de Naciones Unidas organizaron un encuentro en el hotel Sheraton para "Promover la facilitación del comercio y el comercio sin papel para un crecimiento sostenible".



Los participantes en esta reunión destacaron la reciente entrada en vigor del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC (en febrero pasado), como un eje de la agenda regional y mundial.



"Existe una fuerte evidencia -se indicó- de que al simplificar y modernizar los procedimientos comerciales, los países pueden ser más competitivos y aumentar sus flujos comerciales, lo que resulta en mayores ingresos estatales junto con los otros beneficios socioeconómicos del aumento del comercio, como la creación de empleo y la reducción de la pobreza".



Sobre la base de los hallazgos de la Encuesta Global 2017 sobre Facilitación del Comercio y la Implementación del Comercio Sin Papel, las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas (entre ellas la Cepal) presentaron los mejores enfoques e historias de éxito, y discutieron las lecciones aprendidas y los caminos a seguir.



En particular se ilustró el impacto favorable de las intervenciones de facilitación del comercio en áreas tales como la racionalización de los procedimientos de despacho de aduana; la creación de sinergias entre facilitación, controles y garantía de calidad; la baja de costos de transacción; y otros enfoques innovadores de facilitación del comercio.