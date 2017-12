Autos: cuánto aumentaron los modelos más vendidos en lo que va del año

El mes pasado, los 10 autos más vendidos, que representan más del 45% del total de coches patentados, aumentaron 2,1%, un valor bastante por encima de la inflación, estimada en 1,3% por las consultoras (el dato oficial se conocerá el martes próximo). Sin embargo, en el acumulado del año, con un incremento del 12,8%, los autos siguen detrás de la inflación, que en 2017 acumula más de 20%, según los datos que compiló la consultora Economía & Regiones, en base a la Cámara de Comercio Automotor.



Pero no todos los coches subieron de la misma manera. En el año hay variaciones que van de 3,2% para el Peugeot 208 (8º en la lista de más vendidos), que fue el que menos aumentó, hasta 24,8% del Fiat Palio, que ocupa el 6º puesto. Sin embargo E&R aclara que para estos dos casos y también para el Volkswagen Up! se relevaron distintos modelos en la comparación interanual por falta de disponibilidad. Además, para el Palio usaron otro modelo en la comparación mensual, por discontinuidad del anterior.



Luego del Palio, el modelo que más aumentó fue el Volkswagen Trend que, además, es el más vendido. Le siguen el Ford Focus Kinetic (9º en el ranking), con un 16,5% de incremento; el Chevrolet Prisma, con 14,9% (5º puesto) y el Ford Ka, con 14,8% (7º lugar).



En un segundo grupo de aumentos más reducidos se ubicaron el Renault Sandero, que está 4º en el ranking y cuyo precio subió 10,8%; el Chevrolet Onix, que subió 10% y está 3º; el Toyota Etios, que se incrementó un 8,2% (2º) y el VW Up!, que avanzó 7,8% y cierra el top ten.



En tanto, en noviembre, el que más subió fue el Palio (4,7%), que se separó del resto, que tuvieron aumentos de entre 1,3 y 2,7%, siempre según el relevamiento de E&R. Cómo viene el mercado La producción de autos y utilitarios cayó el mes pasado 3,7% interanual, lo que representó el primer retroceso en seis meses. de todos modos, en el acumulado del año aún crece 1,4%.



Los patentamientos, por su parte, presentaron una suba del 19,9% en noviembre y 27,3% en el acumulado. Las mayores subas del mes se presentaron en La Rioja (+61%), San Juan (+47,1%) y Formosa (+47%).



Las transferencias de autos usados también presentaron una suba interanual del 21,3%.



Clarín.