El dólar subió seis centavos y cerró a $ 17,64

El dólar anotó su primera alza semanal en más de un mes, al avanzar seis centavos a $ 17,64 en los últimos cuatro días, en bancos y agencias, según el promedio que realizó ámbito.com. Este jueves, el billete, que había empezado en retroceso, terminó una suba de dos centavos.



Fue en sintonía el segmento mayorista, donde la divisa aumentó dos centavos y medio a $ 17,30, con lo que acumuló un avance de cinco centavos en la semana, en una rueda en la que el volumen operado fue de u$s 799 millones, el más alto de la semana, en la previa del fin de semana largo.



Los primeros precios del día, registrados en los $ 17,26, fueron a la postre los más bajos de una sesión que exhibió avances y retrocesos en los precios sin fijar por momentos una tendencia muy definida.



Las órdenes de compra instaladas a media mañana impulsaron una reacción en la cotización que alcanzó picos máximos en los $ 17,38 en los momentos de mayor presión de la demanda. Luego, la oferta se hizo presente con relativa intensidad en el último tramo revirtiendo esa tendencia compradora hasta acomodar los precios en el nivel visto sobre el cierre, un rango discretamente superior al alcanzado en la víspera.



El mercado cambiario argentino acompañó la tendencia regional. En Brasil, la divisa norteamericana se apreció un 1,7% a 3,29, su mayor suba diaria desde mediados de mayo, en medio de los temores de que el Gobierno del presidente Michel Temer no logre aprobar en breve su proyecto de reforma previsional debido a la falta de apoyo político. En tanto en México ganó un 0,4% y en Chile, un 0,2%.



De todas maneras, la suba registrada a nivel local no permite a la divisa despegar de manera significativa como para alejarse de los mínimos actuales, que lo sitúan en los valores de fines de septiembre pasado.



El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) -que mide el precio relativo de los bienes y servicios de Argentina con respecto a la canasta de otros países comparables (Brasil, Chile, Estados Unidos, China, entre otros)-, en este sentido, se encuentra en 86, muy cerca del piso de 84,3/84,7 que registró en las dos ocasiones en las que el Banco Central salió a intervenir para contener la apreciación cambiaria", destacó la sociedad de bolsa Balanz.



En el mercado secundario de Lebac, se llegó a pagar una tasa del 30,15% TNA a 13 días y a 251 días siguió sin modificación a 29,6 %TNA con un volumen negociado del equivalente en pesos invertidos de u$s 560 millones, de los cuales más del 75% fue en el plazo más corto.



Por el contrario, el dólar blue retrocedió trece centavos en la semana a $ 17,88, luego de bajar este jueves siete centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. La brecha con el oficial se ubica en el 1,4%, la más baja en casi tres semanas. A su vez, el "contado con liqui" subió un centavo a $ 17,32, por lo que en la semana sumó apenas tres centavos.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 736 millones, de los cuales el 60 % fue en roll over a $ 17,56 para diciembre y $ 17,959 para enero, con una tasa de 26,75 %TNA.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en 55.161 millones de dólares, marcando así un nuevo récord histórico y superando el anterior de 55.004 millones registrado el pasado 22 de noviembre.



El monto de reservas de este jueves se logró debido a un incremento en el día de 345 millones de dólares provenientes del ingreso de divisas por la emisión de un bono de la provincia de Río Negro.



Este viernes, el mercado cambiario permanecerá cerrado debido al feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.