El dólar cedió 5 centavos y cerró a $ 17,62

Tras un par de subas por inicio de mes, el dólar retomó la tendencia a la baja al ceder cinco centavos este miércoles a $ 17,62 en bancos y agencias, según el promedio que realizó ámbito.com, arrinconado por tasas de Lebac en algunos casos superiores al 30%.



De este modo, el billete borró más de la mitad de todo lo que había aumentado entre lunes y martes (un total de 9 nueve centavos), jornadas en las que la demanda minorista había ganado protagonismo por un factor estacional (pago de salarios y aguinaldo), pero también por la percepción de un "dólar barato".



Sin embargo, no hay con qué darle a las tasas en pesos de las Lebac, que estimulan el desarme de posiciones en divisas, con la consecuente presión al baja para la cotización del dólar.



Es así que en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, la moneda estadounidense cedió cuatro centavos a $ 17,27 y acumuló su segundo retroceso al hilo, en una rueda con un firme volumen de negocios (u$s 789 millones, un 9% más que el martes).



El Banco Nación, en tanto, cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,255 vendedor para la transferencia, el billete a $ 17,45.



La oferta de dólares prevaleció ligeramente en el primer tramo de la rueda provocando que el tipo de cambio tocara en este lapso los valores más bajos, al operarse en los $ 17,25, seis centavos debajo del final anterior.



"Los inversores siguen inyectando dólares para invertir en Lebac, con tasas que este miércoles alcanzaron el nivel más alto del año, de 30,20% a 14 días", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. A la vez, el retorno de la letra de mayor plazo (252 días) siguió sin variantes en el 29,60%. Así, el volumen negociado en el mercado secundario de Lebac registró el equivalente en pesos de u$s 570 millones, de los cuales más del 70% fue para el plazo más corto.



Mientras tanto, la demanda se rehízo al promediar la segunda parte de la sesión debido a órdenes genuinas de pago que ejecutaron algunos bancos para girar al exterior, explicaron en el mercado. Esto logró revertir la debilidad inicial con un ajuste en los precios que escalonaron subas hasta alcanzar máximos en $ 17,35 en el inicio de la última hora de operaciones.



Pero la oferta volvió a intensificarse sobre el final de la jornada, generando una baja de la cotización que se acomodó sobre el cierre en niveles cercanos a los más bajos del día.



"Los elevados rendimientos en pesos y la abundante oferta de dólares producto del endeudamiento y las inversiones presionaron una vez más la cotización de la divisa hacia la baja", dijo la consultora Management & Fit.



Agregó que "hacia adelante se espera una suave depreciación del tipo de cambio (finalizaría el 2018 en 20,3 pesos por dólar) que, descontando la inflación proyectada, se traduciría en una apreciación real".



En esta jornada, la plaza local se movió a contramano del mundo, donde el dólar subía levemente frente a una cesta de importantes monedas debido al optimismo por el avance de un proyecto de reforma tributaria en el Congreso de EEUU y los esfuerzos de los legisladores por evitar una posible paralización del Gobierno estadounidense el sábado.



El índice dólar, que hace un seguimiento del billete verde frente a una cesta de grandes divisas, se apreciaba un 0,2% a 93,54 unidades.



Desde PR Corredores de Cambio, evaluaron que "la intensidad de la oferta no ha menguado y logra por el momento mantener deprimido al tipo de cambio, una circunstancia anticipada por los analistas para esta época del año y que posterga para bien entrada la segunda quincena del mes la posibilidad de una corrección positiva del valor del dólar en la plaza doméstica".



En tanto, el dólar blue descendió apenas un centavo a $ 17,95, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió tres centavos a $ 17,31.



En el mercado de futuros del dólar, se operaron u$s 900 millones, de los cuales el 33% fue a fin de año, a $ 17,551, con una tasa de 25,05%. El plazo más largo operado fue julio, que cerró a $ 20,0510, con una tasa de 24,96%. Los plazos bajaron dos centavos hasta marzo, y subieron más de tres hasta agosto.



"Esto indica que se espera mayor movimiento del valor del dólar a partir de esa fecha y algunos prevenidos estarían tomando posiciones, debido a que ven muy bajo el precio actual y con expectativas de mejora para más adelante", advirtió un operador.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer otros u$s 100 millones hasta los u$s 54.749 millones.