Visto bueno a eximición de Ingresos Brutos para productores pequeños y medianos

El cambio propuesto por el Ejecutivo, una demanda largamente expresada por el sector. Algunos sectores no van a estar conformes", avisó.



El director de la FAA en la provincia realzó que en la propuesta de reforma impositiva que impulsa el Gobierno se incremente la base para el cálculo de los impuestos a los ingresos brutos del sector primario.



"Era algo que habíamos pedido el año pasado", señaló para afirmar que si prospera la iniciativa oficial, "la mayoría de los productores que representamos desde la Federación quedarán no tributando este impuesto".



"Lo vemos bastante bien y con buenos ojos porque era un impuesto distorsivo y que se atienda a los productores más chicos es positivo", consideró para acotar: "Después habrá que ver en líneas generales si es o no beneficioso para todos, algunos sectores no van a estar conformes", dijo.



Y en lo que hace al sector cooperativo, adelantó que puede surgir "alguna dificultad porque facturan más".



Por otro lado, Guía también destacó el tratamiento diferencial extraterritorial en el impuesto a los Sellos que plantea el Ejecutivo en la reforma. "Era una preocupación porque traía problemas sobre todo en la venta de maquinarias y las diferencias con otras provincias, lo que ahora se estaría por armonizar. Eso también significaría un beneficio", opinó.



¿Cómo hace el Estado para cubrir o reemplazar el ingreso de recursos sin el cobro de los impuestos mencionados?, le preguntó esta Agencia. "No es fácil, pero una manera sería optimizar los recursos y bajar los gastos y costos del Estado en cuestiones que no son esenciales", respondió para remarcar por último: "El asalariado no es variable de ajuste". (Fuente: APF)