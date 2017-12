Productores avícolas piden controles "estrictos" al trabajo informal

Cierra el año para los sectores del agro. Pese a que aún quedan por contabilizar los números de diciembre, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) presentó las cifras de 2017: a nivel productivo, el sector creció tanto en unidades producidas como en animales en producción. Pero, pese a que los números acompañan, en la cámara aseguran que "la coyuntura no está bien", que hay serios problemas en la cadena de pagos y que necesitan que el Gobierno los ayude con la reducción del IVA al 10,5% y el control de la informalidad en la producción de huevos, que supera el 40%.



Sin contar este mes, la cámara registró un 1,8% de crecimiento de animales y alrededor de 2,2% en huevos con respecto a 2016. El consumo creció a 280 huevos per cápita cuando el año pasado era de 273, lo que convierte a la Argentina en el quinto consumidor del mundo. Según afirmaron, el aumento en la producción se debe a la tecnología que están incorporando. Mientras que el año pasado una gallina producía 300 huevos al año, este año produjo 310.



En la cámara insisten en la importancia del sector en la mesa de los argentinos: huevo y pollo conforman casi el 50% de la proteína que se consume en el país. "De lo que come una familia en un mes, 15 días está comiendo huevo y pollo", dijo el presidente de Capia, Javier Prida. "Lo que nos preocupa es que estamos vendiendo hoy al mismo precio que en el 2015 cuando tuvimos un incremento de costos del 96% durante 2017. La suba del consumo se dio por el precio: el huevo es una proteína animal muy accesible al bolsillo del asalariado," afirmó.



Ante esta situación, Prida insistió en dos medidas que garanticen una mejor producción: la rebaja del 21% al 10,5% del IVA y el control del Senasa a la informalidad de la producción de huevo que en algunas zonas del país "es peor que la de los frigoríficos".



Con respecto al IVA, en julio del 2016, el ex-ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se comprometió a estudiar la rebaja de la alícuota. "El 13 de noviembre pasado hablamos por teléfono con Casa Rosada. Nos gustaría tener una comunicación más fluida con esta nueva gestión. Cruzamos información y lo están analizando, pero la baja del impuesto se tiene que dar en todo el sector avícola (compuesto dos tercios por el pollo y un tercio por el huevo). Cuando el Gobierno analiza la rebaja del impuesto en el huevo les cierra porque se va a formalizar el sector, pero con el pollo entienden que se deja de recaudar mucho dinero", afirmó Prida.



Además de la rebaja de la alícuota, el presidente de Capia dijo que el segundo gran problema es la informalidad. "Tiene que haber una trazabilidad para que el Estado sepa dónde hay un lote de gallinas, cuántas gallinas hay, cuánto producen y qué se hizo con ese huevo. Lamentablemente el control que establece el Senasa no llega al 20%."



"Si logramos que el Senasa controle y que el Estado nos baje el IVA a 10,5% vamos a tener un producto más barato. Con esas dos medidas el precio de góndola en el supermercado va a bajar porque estás vendiendo con menos cantidad de alícuota del IVA: baja el precio al consumidor y nos beneficiamos todos. Pero vamos a tener una avicultura muy difícil los próximos meses si no hay señales fuertes del Gobierno para poder trabajar y ser competitivos", concluyó el presidente de Capia.



El cóctel de fin año contó con la presencia del Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, quien expresó: "Nosotros hacemos todo lo que podemos desde la provincia por esta industria que siempre tiene mucho para dar".