Panamá y otros 16 países en la primera lista negra de paraísos fiscales de la UE

Uruguay y Perú, en lista gris

Sanciones, ¿disuasivas?

La Unión Europea adoptó este martes su primera lista negra de paraísos fiscales, que incluye a 17 países de fuera del bloque como Panamá y que, en caso de no cooperar con los europeos, podrían ser blanco de sanciones."Adoptamos hoy a nivel de la UE una lista de Estados que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal", esta "lista negra comprende 17 Estados", indicó en rueda de prensa el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, en Bruselas.Además de Panamá y los caribeños Granada, Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, la lista negra se completa con Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Mongolia, Macao, Guam, las islas Marshall, Palau, Samoa, la Samoa Americana, Namibia y Túnez.Los 28 ministros de Finanzas de la UE adoptaron por unanimidad, como prevén las reglas europeas en temas de fiscalidad, la creación de esta lista, que no incluyó finalmente ni a Marruecos ni a Cabo Verde, blanco de debate durante una reunión en la mañana.Según una fuente diplomática, Panamá, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, que se comprometieron durante la noche a cooperar con la UE, forman parte no obstante de la lista porque esos compromisos llegaron "demasiado tarde"."Rechazo la inclusión arbitraria y discriminatoria de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea", lamentó en Twitter el ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio de la Guardia.Según la decisión del Consejo de la UE, el país centroamericano "tiene un régimen tributario preferencial nocivo y no se comprometió claramente a enmendarlo o abolirlo, como se solicitó, de cara al 31 de diciembre de 2018".Bruselas inició en 2016 un examen para determinar el riesgo de que países terceros favorezcan la evasión fiscal, en base a una serie de criterios: falta de transparencia, existencia de regímenes fiscales preferenciales y respeto de los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra la optimización fiscal.Además de los 17 países señalados en la lista negra, la UE decidió postergar a primavera la eventual inclusión de ocho jurisdicciones afectadas por los huracanes en septiembre, entre estas Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica o las islas Vírgenes británicas.De las 92 jurisdicciones estudiadas por la UE en total, otras 47 se incluyeron en una "lista gris" por comprometerse a cooperar en algunos de los problemas señalados por la UE, como es el caso de Marruecos y Cabo Verde, y cuyos compromisos los europeos examinarán de cerca.Uruguay forma parte, junto a Belice, las Maldivas o San Vicente y las Granadinas, de las jurisdicciones que se comprometieron a avanzar hacia un sistema de imposición justo, mientras que Perú o Jamaica, entre otros, deben mejorar sus estándares de transparencia.La lista gris también cuenta con países europeos no pertenecientes al bloque como Suiza, Andorra y Liechtenstein, pero también con territorios vinculados a países de la UE pero con estatuto especial como las islas británicas de Guernsey, Jersey y Man o la francesa de Nueva Caledonia.De estos, los países desarrollados tienen de plazo hasta finales de 2018 para cumplir con las demandas europeas, mientras que aquellos en vías de desarrollo tienen hasta finales de 2019.Ambas listas se actualizarán regularmente.La lista negra de paraísos fiscales va más allá que la publicada por la OCDE, que sólo incluyó a Trinidad y Tobago. Los europeos prevén incluso sanciones para aquellos países que no cooperen, unas medidas que las oenegés consideran insuficientes.Por el momento, sólo se prevé la congelación de fondos europeos, ante la división de los países de la UE al respecto.El ejecutivo comunitario, al igual que Alemania, Italia o España, quería sanciones más duras y, en este sentido, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, urgió a las capitales a definir "sanciones nacionales disuasivas rápidamente"."Esta lista es una ocasión perdida", estimó la eurodiputada ecologista Eva Joly, máxime cuando los reiterados escándalos vinculados a la evasión fiscal como los "papeles de Panamá" o los más recientes "papeles del paraíso" aumentan la presión sobre la comunidad internacional para frenar estas prácticas. AFP-NA