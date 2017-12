El dólar aumentó cuatro centavos y cerró en $ 17,67

Sumado a eso, la demanda estuvo alentada por ahorristas que destinaron parte de su sueldo a la adquisición de monedas y a las necesidades de tomadores de créditos hipotecarios que necesitan cambiar los pesos a dólares para cerrar la operación en medio del boom de los préstamos en UVA.



La moneda se desacopló del segmento donde operaran bancos y agentes del comercio exterior, en el que la divisa cedió seis centavos y medio a $ 17,315.



Los máximos se anotaron a poco de comenzada la rueda, cuando puntuales órdenes de compra impulsaron una suba de los precios que los llevaron a máximos en los $ 17,43, seis arriba del final previo. Las órdenes de venta volvieron a surgir con cierta intensidad en la segunda parte de la sesión y generaron una reversión de la tendencia imperante instaurando una baja de la cotización que se acentuó sobre el final cuando el tipo de cambio tocó mínimos en los $ 17,31, el valor fijado en el cierre de la sesión.

Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "los ingresos desde el exterior y el desarme de posiciones volvieron a constituirse en los factores que explican la escasa probabilidad de una recuperación sostenible del valor del dólar durante la primera quincena del mes, un período que estacionalmente se presenta con una alta demanda de moneda doméstica". El volumen negociado cayó un 4% a u$s 724 millones.



Sucedió luego de que en la víspera el Banco Central publicara su informe Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre, el que mostró un incremento en las expectativas de inflación para los próximos 3 años, desde 23% a 23,5% para fin de 2017, de 16% a 16,6% para 2018 y de 11% a 11,3% para 2019.



La inflación núcleo anual pronosticada para fines de 2017 se mantuvo estable en 21%, mientras que para fin de 2018 se incrementó desde 14,3% a 14,9%. Para 2019 los valores se mantuvieron estables en 10,4%.



El movimiento de los analistas se dio en línea con lo realizado por el BCRA, que incrementó recientemente su tasa de interés de política monetaria, al 28,75% actual.



La analista Sabrina Corujo de Portfolio Personal consideró que "el informe no sorprendió. Por un lado, el mercado posterga una posibilidad de una flexibilización monetaria hasta marzo o abril del año próximo. Esto es algo que el mismo presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, viene diciendo en las últimas semanas ante una aceleración de la inflación. Esto significa sostener un sesgo contractivo de la política monetaria mientras la inflación se mantenga lejos del nivel núcleo del 1% mensual, que es la meta de la entidad", evaluó.



Agregó que "otro dato que marcó el REM, y que también era esperado, es una devaluación menor a la estimada. Esto en un marco en donde los fundamentales internos siguen apuntando a un peso apreciado. Con lo cual hay que pensar que se mantiene vigente dentro de las estrategias de inversión, siempre entendiendo que debe mirarse como una estrategia de mediano/largo plazo y no de corto".



Para Corujo, "siguen siendo muy atractivas las letras con tasas entre el 29% y 29,5%. En líneas generales, el contexto sigue siendo positivo para el riesgo argentino de mediano plazo. De corto plazo, las acciones van a seguir en un comportamiento selectivo, y más bien lateral para lo que resta del año pero entendiendo que el Merval gana cerca del 60% en pesos y del 45% en dólares en lo que va del año".



En tanto, el blue cayó once centavos y perforó el piso de los $ 18 hasta ubicarse en los $ 17,96, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" descendió tres centavos a $ 17,34.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 797 millones, más del 40% fue en "roll over" de diciembre a $ 17,581 a enero a $ 17,98 con una tasa implícita de 26,7%TNA. El plazo más largo operado fue mayo, que cerró a $ 19,35 con una tasa implícita de 24,6%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron ayer u$s 52 millones hasta los u$s 54.852 millones.