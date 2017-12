Cavallo: Dólar "contenido" y altas tasas no contribuyen a bajar la inflación

El exministro de Economía Domingo Cavallo sostuvo que la "estabilidad del tipo de cambio" no contribuyó "significativamente" a la moderación de la inflación.En una publicación realizada en su blog, el exfuncionario realizó un análisis respecto de la política económica implementada por la administración de Mauricio Macri, y se distanció de la estrategia de tasas altas aplicadas por el jefe del BCRA, Federico Sturzenegger.Cavallo evaluó que "a pesar de que el precio del dólar ha estado más que contenido desde julio", el tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo estimado por la consultora PriceStats trepó de "18 a 19,6 pesos por dólar"."En otros términos, la estabilidad del tipo de cambio no ha contribuido significativamente a la moderación de la tasa observada de inflación", criticó.Además, subrayó: "El Banco Central ha impulsado nuevos aumentos en la tasa de intervención (y en la tasa de LEBACs) con la intención de producir una reducción importante en la tasa esperada de inflación".Así, cuestionó: "¿Tendrá la suba de la tasa de interés un efecto significativo sobre la expectativa de inflación? Esta es una cuestión crucial que merece ser examinada"."La política monetaria que persigue metas de inflación mediante el manejo de una tasa de interés de intervención del Banco Central, parte del supuesto de que la tasa de interés es la clave para lograr que baje la expectativa de inflación y, como consecuencia, la tasa de inflación futura", indicó.Argumentó que "en economías en las que el crédito bancario tiene una gran influencia sobre la demanda interna de bienes y servicios, un aumento en la tasa de interés, impulsada por la autoridad monetaria, provoca una caída de la demanda tanto de consumo como de inversión y contribuye a la reducción de la tasa de inflación".Sin embargo, analizó que en la Argentina ese efecto es "muy limitado porque el crédito bancario y el financiamiento interno para la actividad económica es reducido y, consecuentemente, la influencia de la tasa de interés sobre la demanda agregada es baja"."Por supuesto que si el Banco Central lleva la tasa de interés a niveles muy elevados en términos reales, algún efecto contractivo va a conseguir, pero más sobre el nivel de actividad económica que sobre la tasa de inflación", apuntó.Recomendó al Banco Central "bajar la tasa de LEBACs a 1,83% mensual de marzo y abril de 2017 y mantenerla por un tiempo en ese nivel"."Probablemente el precio del dólar aumentará rápidamente, pero no mucho más allá de 19,6 pesos por dólar, el nivel en el que está el tipo de cambio de paridad", estimó.