Sube el precio de la soja por temores a poca lluvia en Argentina

Las actividades de comercialización de granos en la Bolsa de Comercio de Rosario arrojó el lunes ganancias para la soja, que subió 50 pesos la tonelada, y la rueda fue con valores de compra por encima de la jornada pasada e interesantes volúmenes de ventas.



Por soja, la oferta de compra por la mercadería disponible ascendió a $4.600 la tonelada, mientras el precio por maíz disponible alcanzó los $2.500 la tonelada y la oferta por trigo enero fue de u$s 163 la tonelada.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 268 la tonelada.



Mientras que en Chicago, los futuros cerraron con saldo dispar y la soja ajustó con ganancias, ante compras de fondos por las posibilidades que se cierna una sequía sobre las regiones productivas de la Argentina.

Por su parte, el trigo y el maíz cerraron con bajas, producto de ventas de fondos.



"Ya está en vigor una prima por la meteorología", acotaron analistas de la firma de corretaje Allendale.



La soja ganó 0,4% este lunes a u$s 366,89 la tonelada en el mercado de Chicago, a su mayor valor en cuatro meses informó Ambito Financiero: el maíz cotizó a u$s 133,66 y el trigo cayó un 1% a u$s 150,74 la tonelada.