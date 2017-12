Recomendaciones a tener en cuenta para adquirir planes de ahorro de vehículos

La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial brindó una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de firmar un plan de ahorro para compra de automóviles.

Esto se da en el marco de las numerosas denuncias que han ingresado a la dirección, por consumidores que han sido estafados en su buena fe a la hora de adquirir un vehículo.



Al respecto, el titular de la repartición, Juan Carlos Albornoz, indicó que "se ha notado que hay una desinformación provocada por la misma oferta que satura los mercados, como es el caso de los planes de ahorro para obtener un 0 KM, ya que se ofrecen cuotas que son accesibles y muchas veces se entusiasma a los consumidores con la pronta entrega y, cuando la misma no se concreta, aparecen las denuncias y la pérdida de grandes sumas de dinero, que lógicamente a todos les cuesta mucho esfuerzo ganarlo".



"No se han dado tantos casos en la capital provincial como sí en distintas localidades, la mayoría pequeñas o de zona rural, donde se los ha engañado en su buena fe al querer adquirir una unidad nueva. Los consumidores son lo más importante dentro de lo que corresponde a la cadena de valor, ya que los mismos van a aportar el capital final a ese producto que se gestó para luego comercializarse. En ello es en lo que centramos todos los días el objetivo desde el inicio de la gestión: defender y proteger a los consumidores entrerrianos, haciendo valer sus derechos y logrando así cumplir con sus obligaciones", finalizó Albornoz.



Detalles específicos de la contratación:



1- En la contratación intervienen tres empresas: la concesionaria, que realiza la venta; el plan de ahorro, que administra los pagos y sorteos; y la terminal automotriz, que fabrica el auto.



2- Recordar siempre que una de las características esenciales del plan de ahorro es que el valor del auto es móvil. Por lo tanto, el valor de las cuotas, que no tienen interés, puede modificarse durante el tiempo que dure el plan.



3- Si la concesionaria le ofrece bonificaciones o premios, consulta cuáles son sus condiciones antes de aceptarlas y que se las entreguen por escrito al momento de cerrar la suscripción.



4- A la cuota se le tienen que sumar costos por seguros, que no pueden ser más caros que otros del mercado. Además, se pagan los gastos de entrega, que deben estar expresamente previstos en el contrato.



5- Hay que tener en cuenta que hay dos formas de llegar a tener el auto: por licitación, ofreciendo una cantidad de cuotas juntas en un solo pago; o por sorteo. En ambos casos, el plazo de entrega se estima en 60 o 90 días y debe estar previsto en el contrato según la modalidad de cada plan.



6- Se puede renunciar al plan y dejar de pagar, pero hay que tener en cuenta que hay que esperar a la última cuota para que te devuelvan el valor actualizado de lo que se abonó. En ese caso, se van a descontar gastos administrativos.



7- Recordar que la firma de un contrato otorga derechos, pero también genera obligaciones. Por eso, antes de firmar un plan de ahorro, es mejor consultar con la oficina de defensa del consumidor de su localidad.



Ante cualquier duda, se puede reclamar al 0800-444-8256 o personalmente a San Martin 746 P.A de la capital provincial, o consultar en cada Oficina Municipal de Información al Consumidor de su localidad.