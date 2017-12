Procrear Joven: Solamente el 16% de los inscriptos recibirá el crédito

Los requisitos

Hace 15 días cerró la inscripción para acceder a los créditos hipotecarios Procrear Ahorro Joven y para diciembre se conocerán los primeros beneficiarios. De los 235.089 anotados a nivel nacional, se otorgarán 40 mil préstamos-subsidios. Eso significa que sólo el 16% de los inscriptos podrán acceder al beneficio en Mendoza.La línea presenta varias particularidades respecto de anteriores: se apunta a jóvenes (entre 18 y 35 años), se incluye a trabajadores informales y se adopta un plan de ahorro mensual en un plazo fijo en UVA durante un año para alcanzar el capital inicial.El programa requería a los postulantes demostrar ingresos mensuales de entre dos y cuatro salarios mínimos ($ 17.720 a $ 35.440). Esos datos están siendo corroborados para poder asignar un puntaje a cada inscripto y así armar el ranking final con los 40 mil beneficiarios de todo el país que se conocerán a fin de año.Quienes no obtengan el crédito, tendrán una nueva oportunidad. Así lo confirmó Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, quien confió a Los Andes que continuarán con la línea Procrear Ahorro Joven, aunque no especificó la fecha de la segunda etapa.Procrear Joven está formado por tres partes: un ahorro previo del solicitante (equivale al 5% del valor de la propiedad a comprar), un subsidio estatal (no se devuelve) y el préstamos hipotecario en sí, cuyo monto surge de la diferencia entre el precio del inmueble y el dinero reunido entre ahorro y subsidio. El préstamo varía por las UVAs y se devuelve en un plazo máximo de 30 años.Los seleccionados tendrán hasta 60 días desde que se les comunique su condición de beneficiario para pre acordar con un banco el plazo fijo en UVAs y comunicárselo a Procrear.Tras esto, tendrán 12 meses para alcanzar el mínimo de ahorro del 5% del inmueble ($ 60.000). El máximo permitido de ahorro es del 30% ($ 360.000). Cumplida esa etapa el Estado entregará un subsidio por el doble de lo ahorrado, con un tope de $ 240.000.Tras sumar ahorro y subsidio, el valor restante para llegar a la vivienda se logrará a través del crédito en UVAs que se solicitará al banco."Se puede tomar un plazo fijo en uno y el crédito en otro. En este caso la primera entidad tendrá que remitir a la segunda un extracto para certificar el ahorro", aclaró Kerr y remarcó que "los bancos fijan sus tasas del préstamo y tendrán que competir entre ellos".El mayor temor de los jóvenes que deciden solicitar estos créditos a 30 años es el aumento del índice inflacionario, ya que la deuda estará expresada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), que se ajustan de acuerdo a la inflación. En lo que va de 2017 las UVAs pasaron de $ 17,47 a $ 20,80.Ante esto, Kerr admitió que "aún la inflación es alta, aunque remarcó que "bajó de cerca del 40% del año pasado al 20%" y que seguirá cayendo "porque el Gobierno está trabajando fuertemente en reducirla".La cuota no puede superar el 25% de los ingresos del adjudicatario y la cuota promedio inicial será de $ 5.000. Más allá de estos análisis, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda adelantó lo que podría ser la solución definitiva ante este temor: un seguro de tasa que cubriría un eventual desfasaje."Fue un gran desafío incluir a trabajadores informales y que puedan demostrar su capacidad de pago. Pero con este sistema pueden demostrar su capacidad de ahorro. Le dicen al banco: 'No tengo bono de sueldo pero mirá cómo consigo mi plata y puedo ahorrar", expuso el funcionario."Además, este sector no representa un mayor riesgo para las entidades bancarias, alcanzan el 14% del total a nivel nacional. Los bancos están muy contentos de tener 40 mil clientes nuevos que van a ahorrar en UVA", analizó el subsecretario.Los aspirantes al crédito deberán tener un ahorro mínimo del 5% del valor de la propiedad a comprar. Tendrán 12 meses para reunir el dinero.Las viviendas a comprar a través de Procrear Joven pueden tener un valor máximo de mercado de $ 1.200.000.Una vez reunido el dinero del ahorro previo, el Estado entrega un subsidio por el doble de lo ahorrado, con un tope máximo de $ 240.000.