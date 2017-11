Uruguay reactivó el "Cero Kilo" en sus pasos fronterizos

El Centro de Comercio e Industria de Concordia manifestó su sorpresa y oposición a de la medida conocida como "Cero kilo" que ha vuelto a implementarse en la frontera de la República Oriental del Uruguay.



En comunicación con Diario Río Uruguay , el presidente del Centro de Comercio e Industria de Concordia, Diego Lago, señaló "la verdad es que no tenemos conocimiento oficial de esta medida". Asimismo, explicó que hablando estrictamente de la medida "nosotros estamos seguros y convencidos desde la institución de que es una medida que no contribuye para nada positivo" haciendo hincapié en que en caso de aplicarse "nosotros obligatoriamente tenemos que dejar de hablar de una ciudad única o una ciudad hermana porque como se entiende que si seriamos una región única vamos a estar permitiendo algunas cosas si y otras no".



Además, manifestó que "toda Argentina puede ir a comprar a Uruguay y la gente de Salto no pueda venir a comprar a Argentina".



Lago, insistió que "realmente, para mí sería una equivocación muy grande, una pena" recordando los años de lucha pidiendo que se elimine esa medida "que lo logramos",



Consultado por la posibilidad de activar el cero kilo argentino, el representante explicó que "sería incorrecto, salvo que la mayaría de los representados y socios, que son los comerciantes, nos hagan una petición de ese tipo masiva y nosotros deberíamos responder al pedido del comercio e industria de Concordia".



Por otro lado, reveló que "ya en alguna reunión se insinuó y con mucho esfuerzo tratamos de que (en el vecino país) reflexionen lo grave que era para región". No obstante "si ellos (Uruguay) empiezan con esta medida los comerciantes e industriales de Concordia va a tener todo el derecho de empezar a reclamar, haciendo mención que "va a terminar desencadenando que el comercio e industria solicite lo mismo y eso será el fin de una ciudad única y todo los proyectos que estamos tramitando".