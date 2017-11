Compras por fin de mes impulsaron al dólar y subió 7 centavos

En el segmento mayorista, por su parte, la divisa mayorista sumó cuatro centavos y medio a $ 17,455, de la mano de habituales compras ante el cierre de posiciones del mes. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,4250 vendedor para la transferencia y el billete a $ 17,60.



Con un recorrido mixto e irregular, la moneda norteamericana se afirmó otra vez en el sector donde operan los grandes jugadores y anotó su segundo avance en forma consecutiva. Así, acumuló un incremento de 10 centavos en 48 horas, luego de tocar su menor valor en dos meses el último martes.



Los precios se recuperaron de una pequeña baja inicial y alcanzaron sobre el final del día su valor más alto de la semana. Los mínimos de la jornada se registraron a media mañana en los $ 17,38, cuando las órdenes de venta ejercieron presión sobre la cotización.



Pero la demanda destinada a cubrir posiciones y a cumplir con obligaciones con el exterior fue ganando protagonismo en el desarrollo de la sesión provocando una recuperación de los valores: en su momento de mayor apogeo le hizo alcanzar máximos en los $ 17,465.



El total operado en la rueda en el segmento de contado cedió un 10% hasta los u$s 737,2 millones, sin la intervención del Banco Central.



"Era lógico que las empresas salieran a tomar las clásicas coberturas de fin de mes y compraran para girar al exterior sus obligaciones, motivo que originó que fuera más pedida la divisa y se moviera en una banda de un par de centavos por encima de la figura de $ 17,40", comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Este cambio momentáneo de estrategia hizo que hubiera menos volumen en inversiones en pesos, tanto en "call money", que operó al 27,5%, y en el mercado secundario de Lebac, con retornos de 28,75% al 29,6%. Pese a que las tasas se mantuvieron altas, el monto equivalente en pesos negociado en letras del BCRA bajó considerablemente a u$s 300 millones (el martes se operaron u$s 460 millones).



De todos modos, la intensidad de los ingresos sigue firme (no así los del agro) y hace que el ajuste de estos últimos días haya tenido una magnitud inferior a la que habitualmente se produce cuando finalizan los ciclos mensuales en el mercado local, resaltaron en el plaza de cambios.



En tanto, el blue cedió dos centavos a $ 18,12, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" desciende 11 centavos a $ 17,43.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 940 millones de los cuales el 51% fue en "roll-over" de noviembre ($ 17,448) a diciembre ($ 17,795), con una tasa de 23,41%. El plazo más largo fue marzo, que cerró a $ 18,79 con una tasa implícita de 23,44%. Los precios de los plazos subieron un promedio de 5 centavos cada uno.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 157 millones hasta los u$s 54.763 millones. (Ambito)