Tras cuatro bajas seguidas, el dólar subió dos centavos

El billete se movió en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa norteamericana trepó seis centavos y medio a $ 17,40 en la rueda, con lo que cortó una racha negativa desde el martes anterior y en la que acumuló una caída de 17 centavos.



El volumen negociado fue récord de noviembre, al ascender a u$s 816 millones debido a que el mercado estuvo demandado por órdenes de pagos al exterior y a un incremento importante en la venta de billetes al público. Sumado a eso, las empresas compraron dólares para aprovechar el bajo precio debido a la cercanía de fin de mes.



Una alta fuente de uno de los principales bancos del sistema financiero indicó a ámbito.com que las compras de ahorristas subieron por "la percepción de que la divisa está barata" y decidieron destinar parte del sueldo de noviembre a la adquisición de dólares para atesoramiento. Además, se incrementó la demanda de tomadores de créditos hipotecarios que necesitan cambiar los pesos a dólares para cerrar la operación en medio del boom de los préstamos en UVA.



Desde ABC Mercado de Cambios, "los operadores tenían órdenes de compra de la dividas de varios frentes a la vez ya que la demanda de dólares les hizo olvidar en parte la tentación de la tasa de interés en pesos en Lebac. Pese a que estos retornos se mantuvieron altos (la corta 28,75%TNA y la más larga a 29,60%TNA), las órdenes de compra de divisas y billetes fue más fuerte y no hubo mucho interes en la colocación en activos en pesos".



En el primer tramo de la rueda, la oferta de dólares se impuso generando una pequeña caída en la cotización del dólar que tocó mínimos en los $ 17,325. Luego, los valores sufrieron cambios frecuentes que reflejaron una cierta volatilidad. Sin embargo, en el último tramo, la demanda por coberturas logró alterar un relativo equilibrio conseguido e impulsó una suba, que llevó a la divisa a tocar máximos en los $ 17,40 en las últimas operaciones.



"La inminencia del fin de noviembre pareció tener mayor impacto en las operaciones de esta rueda provocando una reacción del tipo de cambio que, sin embargo, no pudo despegarse significativamente de los bajos registros del mes", consideró el analista Gustavo Quintana.



En tanto, el dólar blue subió tres centavos a $ 18,14, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la brecha con el oficial se ubicó en el 2,8%, la más amplia desde el 19 de septiembre pasado. A su vez, el "contado con liqui" asciende ocho centavos a $ 17,52.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 945 millones, el 40% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,405 a diciembre a $ 17,744 con una tasa de 22,9%TNA. El plazo más largo operado fue julio, que terminó a $ 20,10 con una tasa de 23,5%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer u$s 49 millones hasta los u$s 54.918 millones.