El Banco Central confirmó que las tasas seguirán altas por varios meses más

Economía El dólar se encuentra en su valor más bajo de los últimos dos meses

"No hay que ver a las Lebac como una preocupación: tenemos más Lebac porque el Central compró dólares", tranquilizó ayer Federico Sturzenegger a los banqueros de Adeba. El titular del BCRA se refirió a quienes cuestionan el endeudamiento, y señaló que es relativo, porque a su juicio las Lebac no son deuda, ya que es algo que se autocompensa con los u$s 55.000 millones de reservas, de las cuales u$s 30.000 millones compró durante su mandato. "No dejemos crecer el fantasma de la deuda", pidió.A su vez, se mostró optimista con la baja de la inflación núcleo y optimista con la actividad industrial, creciendo al 20% impulsada por la producción automotriz y la construcción, "lo que garantiza un período de crecimiento importante".. La suba de tarifas de servicios públicos que resolverá el Poder Ejecutivo será más rápido de lo que esperaba, por lo que será necesario mantener altas las tasas de interés para evitar que aumente la inflación", admitió el titular del Banco Central según recopiló Bloomberg.También habló de la actualización de las jubilaciones, que en el kirchnerismo no se pudieron actualizar por inflación porque no había un Indec creíble, pero que ahora sí se puede. A su vez, destacó el avance en ingresos brutos tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, lo que a su juicio cambiará toda la concepción, porque generará que el resto de las provincias vayan reduciendo este impuesto distorsivo hacia el futuro. Remarcó que todas las reformas que están haciendo desde el BCRA son tendientes a generar mayor competencia en el sistema bancario, y trajo respuestas a los temas planteados por los banqueros nacionales en la reunión anterior.