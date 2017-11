El dólar se encuentra en su valor más bajo de los últimos dos meses

Economía El Banco Central confirmó que las tasas seguirán altas por varios meses más

El dólar profundizó el lunes su caída y cerró en su nivel más bajo desde septiembre último, a 17,61 pesos, según el promedio de bancos y casas de cambio del mercado financiero porteño, mientras la liquidación de divisas registró un fuerte descenso.El minorista perdió 5 centavos, que se suman a los más de 10 de la semana pasada, y el mayorista 3 centavos, a 17,32 pesos, en medio de un brusco descenso de las liquidaciones de productores agropecuarios y la industria aceitera.La divisa volvió a niveles de casi dos meses atrás y volvió a alejarse de los máximos anuales.El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 593,656 millones y en futuros del Mercado Abierto electrónico (MAE) se hicieron operaciones por u$s 56 millones.El economista Aldo Abram atribuyó la cotización del dólar a que la Argentina está "inundada de dólares de deuda", lo que consideró que "no es bueno, ya que genera un déficit en cuenta corriente".Las empresas del sector agroexportador liquidaron más de 173 millones de dólares durante la semana pasada, casi 50% menos que en igual período del año pasado, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).Entre el 21 y el 28 de noviembre las compañías del sector liquidaron un total de 173.860.310 millones de dólares.Ese monto implica una merma de 49,3% con relación a doce meses atrás, y de 43,7% con respecto a la semana previa.En un comunicado, CIARA-CEC puntualizaron que el monto liquidado desde el inicio de 2017 ascendió a 19.924.040.020 millones de dólares, un 10,5% menos que hace un año.