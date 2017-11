El dólar cayó 4 centavos y alcanzó su menor valor en un mes

Tras insinuar un pequeño avance en el inicio, el billete minorista se dio vuelta después del mediodía presionado por una oferta robusta en el mercado de cambios, un día después de que el BCRA mantuviera alta la tasa de referencia en el 28,75%. Así, la moneda terminó en su nivel más bajo desde el 23 de octubre pasado, un día después de las elecciones legislativas, cuando se operó $ 17,68.



En el segmento mayorista, la divisa norteamericana retrocedió cinco centavos a $ 17,46, también su menor nivel en cuatro semanas. El Banco Nación, en tanto, cerró el tipo de cambio en $ 17,43 vendedor para la transferencia.



La divisa norteamericana tuvo un retroceso importante debido al renovado empuje de la oferta proveniente del exterior, sin exhibir por ahora signos de recuperación significativa en lo inmediato. Del otro lado, la demanda se mantiene acotada y sólo toma cierto impulso cuando las entidades financieras deben pagar obligaciones al exterior, pero tampoco alcanza para hacer frente a los montos ofrecidos, explican en las mesas.



"El feriado de este jueves en EEUU reducirá la actividad de la plaza doméstica y pudo haber influido para que este miércoles se anticiparan ventas colaborando con el proceso de declinación observado en la jornada", sostuvieron desde PR Corredores de Cambio.



Los máximos del día se anotaron en el comienzo cuando se registraron operaciones en los $ 17,52, un nivel que rápidamente fue desplazado hacia abajo por el empuje de la oferta. Los valores se lateralizaron durante un buen lapso en un rango de $ 17,44/17,46 hasta que las órdenes de venta se intensificaron sobre el final del día y los llevaron a mínimos en $ 17,46 que se mantuvieron hasta el cierre de las operaciones.



El total operado fue muy similar al registrado en la víspera: alcanzó los u$s 661,7 millones, un 4,5% más que el martes, sin que se haya detectado participación del Banco Central.



"Tanto bancos como inversores están colocando los pesos que obtienen en distintos activos más redituables, con tasas de interés que superan el 28% de tasa nominal anual", explicó un analista.



En el mercado de dinero, el call money se pactó a 27,50% y en el mercado secundario de Lebac - donde se operaron en pesos el equivalente de u$s 440 millones - la tasa a 28 días se operó a 28,90%, y el retorno de más largo plazo (266 días) se ubicó en el 29,6%. Vale resaltar que las letras más cortas acaparan el 70% del total de las operaciones, mientras que el otro 30% de los negocios en Lebac está diseminado en los demás plazos.



A contramano del oficial, el dólar blue avanzó dos centavos a $ 18,14, su máximo en lo que va del mes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cede diez centavos a $ 17,47.



En el mercado a futuro del ROFEX, por su parte, los precios de los plazos se hundieron en promedio 10 centavos. Se operaron u$s 824 millones, de los cuales el 30% fue en "roll-over" desde noviembre ($ 17,502), a diciembre ($ 17,845), con una tasa implícita de 23,07%. El plazo más largo pactado fue febrero, que cerró a $ 18,555, con una tasa de 24,04%, señaló un reporte de ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 96 millones hasta los u$s 54.599 millones. (Ambito)