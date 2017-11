El comercio vive una "situación delicada", afirma un sector del sindicato

Momentos diíciles

Elecciones

Volanteada

Una agrupación del Sindicato de Comercio presentó su propuesta electoral y afirma que "el empleado de comercio está pasando uno de los momentos más difíciles".Guillermo Abasto, integrante del espacio dialogó consobre la situación del sector y la propuesta de la agrupación para disputar la conducción del sindicato."Con la agrupación hace bastante tiempo que venimos trabajando. Este fin de semana tuvimos una muy buena recepción en la recorrida que realizamos, tanto de afiliados como de no afiliados, que están de acuerdo con la necesidad de una renovación del sindicato y de darle otra visión", agregó."Lo que queremos hacer es acercar el sindicato a la gente y no que el afiliado se acerque solamente cuando tenga algún problema", afirmó.Abasto explicó que uno de los puntos que forman parte de sus propuesta es "Que el gremio esté más presente, sobre todo en el pequeño comercio, porque una cosa son las grandes superficies donde hay delegados gremiales y empleados más protegidos o que pueden hacer escuchar más sus necesidades. Pero en los pequeños comercios los trabajadores están abandonados. Queremos ser un sindicato amplio y que no sólo se aboque a una determinada línea de comercios", afirmó.El militante de la agrupación 6 de Abril, se refirió también a la importancia de dar mayor visibilidad al gremio. "Hoy en día un empleado de comercio, afiliado o no, no conoce el sindicato. Queremos que esté presente y acercarnos al trabajador antes de que tenga un inconveniente en el trabajo. Si se le pregunta a cualquier comerciante dentro y fuera del centro, porque hay muchos comercios en las avenidas y en los barrios, la respuesta es que el sindicato no llega. Queremos acercarnos a ese sector sin descuidar las grandes superficies", sostuvo."El empleado de comercio está pasando uno de los momentos más difíciles, ya sea por la situación económica, por la situación de cada empleador. Se está viviendo una situación delicada", afirmó.Abasto señaló que el mandato de la actual conducción culmina en octubre de 2018, aunque afirmó que "No hay una fecha cierta y será la Junta Electoral la que la disponga".Para presentar el espacio, el sábado 11 de noviembre por la mañana se concentraron empleados y empleadas de comercio integrantes de la agrupación 6 de Abril, en la Plaza Alvear.Realizaron una volanteada y caminata por el centro de la capital entrerriana, presentando la propuesta que, definieron en un comunicado: "se gesta ante la ausencia y abandono de los trabajadores de la actividad y la defensa de nuestros derechos laborales por parte de una dirigencia sindical enquistada por más de 30 años en la entidad gremial. Necesitamos de la renovación de dirigentes, comprometidos con los y las trabajadoras en la defensa de nuestros derechos".