Para 2019 habrá cambios en la estructura del Índice de Precios al Consumidor

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Jorge Todesca, dijo que hacia 2019 se trabajará en cambios en la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el objetivo de tomar en cuenta nuevos hábitos de consumo.



"No es un nuevo IPC, sino que va a haber algunos cambios en la estructura, en los capítulos del índice. Ojalá llegue en 2019", dijo Todesca en una entrevista publicada este domingo en el diario La Nación.



Detalló que "esto no cambiará el resultado del IPC, nos va a dar una sintonía más actualizada de cuál es el peso de los alimentos o de los nuevos consumos. No habrá ninguna disrupción con el actual indicador".



Todesca dijo que está el proyecto de reforma de las estadísticas que fue consensuado "con el Ministerio de Hacienda y algunos puntos trabajados con la OCDE y otros organismos, que nos dieron observaciones y consejos".



"Se trabajó el tema de la gobernanza del organismo, que tendrá autoridades con un período definido. La propuesta es de cinco años. Habrá un consejo consultivo amplio, que es una recomendación internacional con miembros de Poder Ejecutivo, participación del Legislativo y de organizaciones académicas. Después hay cuestiones de modernización del sistema estadístico, como el acceso a los registros administrativos", agregó.



Indicó que "habrá una ampliación de las muestras de encuestas, una unificación de los años base de distintos índices y empezamos en enero con la revisión completa del sistema estadístico nacional en el proceso de ingreso a la OCDE, que terminaría a fines de 2019. Es una revisión absolutamente en profundidad y exigente".



Consultado sobre la plantilla de empleados del organismo, dijo que "no habrá un achicamiento del Indec en su conjunto. Con los operativos que estamos haciendo estamos necesitando más recursos, pero de manera transitoria. Nunca tuvimos la intención de hacer ningún ajuste, que era el temor de mucha gente. En la comparación internacional, el Indec no está excedido de personal".



Por otra parte, analizó que durante la intervención "fue asombroso que el Indec haya seguido con las puertas abiertas", pero que ahora "ya no estamos en emergencia. Objetivamente estamos publicando más que lo que el Indec difundía en tiempos preintervención".



Sobre el pedido de procesamiento de Guillermo Moreno por falsificar estadísticas, dijo que "siempre optaré por que la Justicia haga su trabajo, que vaya a fondo. Se puede demostrar si los procedimientos fueron o no correctos, pero no podrán recuperarse las series originales porque faltan datos".