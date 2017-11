Del campo a la góndola, los precios se multiplicaron 4,68 veces en octubre

La diferencia promedio entre el importe de origen y góndola de los productos agropecuarios "se multiplicó por 4,68 veces" en octubre, indicó este sábado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"Durante el mes, los precios se multiplicaron por 4,68 veces en el trayecto desde que salieron del productor y llegaron al consumidor, cuando en septiembre esa diferencia había sido de 5,02 veces", señaló el sondeo.



En ese sentido, subrayó que "la diferencia de precios entre góndola y campo de los productos agropecuarios bajó 6,8% en octubre tras la fuerte caída en las brechas de la zanahoria y el zapallito y, en menor medida, de la cebolla y la acelga".



El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de la CAME, que mide la diferencia promedio entre el precio de origen y de góndola para 25 alimentos agropecuarios, bajó 6,8% en octubre empujado por la reducción de 10,2% en la brecha de los productos agrícolas.



"En cambio, la de los ganaderos subió 12,7%", consideró el informe elaborado por la CAME.



El presidente de la entidad, Fabián Tarrío, resaltó: "A lo largo del mes, la participación del productor en los precios creció a 24,8%".



"La menor brecha estuvo muy determinada por lo que sucedió con la zanahoria, que reacomodó sus precios después del desfase de septiembre, cuando los precios al productor se redujeron a sólo un tercio de su valor debido a la sobreoferta temporal", subrayó.



Puntualizó que, en octubre, los precios al productor se triplicaron, aunque aún muy por debajo de los valores promedio que recibió entre mismo mes del año pasado y julio de este año.



"Ese ajuste de precios determinó una caída de la brecha de 14,3 veces en septiembre a 5,4 veces en octubre", evaluó.



Analizó que el IPOD ganadero, en cambio, "se ubicó en 4,31 veces, 12,7% más que en septiembre y 11,9% más que el año pasado".



"La suba se explica básicamente por el aumento de 30% en los precios de góndola de la carne de cerdo que llevaron la diferencia de esos alimentos hacia arriba", apuntó el estudio.