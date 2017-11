La producción industrial creció 2,2% en septiembre, según la UIA

La producción industrial registró en septiembre último una mejora del 2,2% con relación a igual mes del año pasado, y acumuló una suba de 0,7% en nueve meses de 2017, informó hoy la Unión Industrial Argentina (UIA).Por su parte, se observó una caída de 0,8% respecto a agosto en la medición desestacionalizada.Según la UIA, durante septiembre hubo un comportamiento heterogéneo entre los bloques industriales e incluso divergencias al interior de los propios sectores: de los doce bloques industriales de análisis, nueve mostraron subas y tres experimentaron bajas.Específicamente, los sectores que más crecieron respecto del mismo mes de 2016 fueron metales básicos (+25,3%), minerales no metálicos (+14,3%) y automotriz (+10,2%).Entre los sectores que presentaron bajas, se observó que el bloque de sustancias y productos químicos se contrajo por tercer mes consecutivo, explicado por la dinámica del sector químico y petroquímico que retrocedió 15% interanual, aunque con una base de comparación más elevada, y por el sector farmacéutico que continúa con contracción en el nivel de actividad, detalló la UIA.En tanto, la actividad textil registró una caída de 6,8% respecto de septiembre de 2016.La central fabril indicó, además, que la mayor expansión acumulada entre enero y septiembre se registró en minerales no metálicos (+10,5% interanual), sector traccionado fuertemente por la suba de la actividad de la construcción, así como el sector de metales básicos (+7,7%).En contrapartida, la actividad textil registró la caída interanual más intensa (-10,8%) "debido a la combinación de la caída en el consumo sectorial y mayor presión importadora", explicó la UIA.Y añadió que las exportaciones industriales, sin tener en cuenta los rubros vinculados al complejo de oleaginosas, se incrementaron en septiembre 1,4% interanual, alcanzando los USD 2.404 millones.Por su parte, las importaciones totales alcanzaron en septiembre los USD 5.963 millones y aumentaron 24,2% en septiembre respecto de igual mes del año pasado.Las importaciones de insumos industriales continúan en alza (+26% interanual), como así también las compras externas de bienes de consumo (+25%).En el acumulado del año las compras externas crecen 17,7% "explicado no sólo por mayores cantidades físicas importadas sino también por precios", subrayó la entidad empresaria.