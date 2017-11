Daer: "Encontramos un camino que deja en pie los derechos de trabajadores"

El diputado nacional y triunviro de la CGT Héctor Daer entendió que la iniciativa llegará al Congreso en poco tiempo y no descartó que se apruebe antes de fin de año.En referencia al borrador que el Ejecutivo había circulado hace dos semanas atrás, el sindicalista reconoció que "nos sorprendió el proyecto, el cual cuestionamos severamente por poner en discusión temas que no habían sido tratados. Además, creíamos que había determinadas cosas que afectaban muchísimo los derechos de los trabajadores". "Pero finalmente pudimos encontrar un camino que para nosotros deja en pie los derechos fundamentales de los trabajadores", afirmó.También contó que se abordaron "cuestiones que tienen que ver con formación profesional" de los trabajadores. "Esto es importante para los compañeros que están trabajando y no se los lleve por delante el avance tecnológico. Y para aquellos que se tienen que incorporar (al mercado laboral) que sepan en qué formarse para encontrar trabajo", sostuvo."Los costos laborales son muy difíciles de resolver en los términos que los costos son lo que sostienen un salario básico, sostienen un mecanismo de retribución a partir del trabajo y a la seguridad social", continuó.Sin embargo, reconoció que "se enfocó en generar mayor precisión en un montón de grises y matices que muchas veces eran opinables y que estaban distorsionados en la geografía misma de nuestro país".Daer expresó también que pusieron de acuerdo con cuestiones como la tercerización. "Primero no se rompió la solidaridad en caso de incumplimiento. Después se sumó un dato importante: nadie puede subcontratar sus tareas por debajo de los costos. Si una empresa tiene camiones propios esos compañeros son de la actividad", explicó.En este sentido, agregó: "Esto es establecer reglas no para los litigios sino para la comprobación y constatación de que la economía sea una economía en blanco".Tras las críticas de distintos sectores por la venia de la CGT a la reforma laboral, el dirigente sindical respondió: "Me parece que hay ignorancia por parte de algunos sobre los límites de la discusión y el acuerdo. Hay compañeros que no ven la realidad objetiva que tiene el país en términos políticos. Además esto no es la reforma de Brasil ni una reforma que haya tocado los derechos fundamentales de un trabajador".Finalmente, el legislador dijo que posiblemente el proyecto se trate en el Congreso antes de que cierre el período ordinario de sesiones."La idea del Gobierno es presentar el proyecto esta semana, pero hoy nos queda el detalle fino de la escritura. Si quedan matices que no se corresponden con lo que hemos hablado, tendremos la corrección que se pueda dar en el Parlamento", finalizó.Parlamentario.com.