Sturzenegger afirmó que el proceso de desinflación "está muy consolidado"

Sobre el gravamen a la renta financiera previsto en la reforma que el Gobierno envió al Congreso, Sturzenegger aseguró que tendrá un "impacto limitado" y remarcó que "existe en todos los países y es bueno que la Argentina se empiece a normalizar".



El funcionario ofreció una conferencia de prensa para presentar el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre del año, en el Salón Bosch del BCRA.



"Nos parece bien que la Argentina tenga un sistema tributario más transparente y equitativo", señaló y aseguró que el nuevo impuesto "tendrá un impacto limitado en los rendimientos".



Explicó que los plazos fijos ajustados por CER tributan Ganancias por lo que con la reforma impositiva la alícuota en este caso bajará del 35% al 15%.



El presidente del BCRA aclaró cómo será la normativa que impide la compra de Lebac a aseguradoras y señaló que "no se va a afectar ninguna decisión que ya se ha tomado y no se va a obligar a nadie a vender".



"Las compañías de seguros no tendrán que vender las Lebac que poseen, pero no podrán comprar más en el futuro. Para los bancos no habrá restricciones", aclaró.



Consideró que "lo que se está buscando es interesante en relación al mercado de capitales, es una prerrogativa sobre cómo se quiere financiar el Tesoro, si en el mercado internacional o local", agregó.



El funcionario salió asi al cruce de las versiones de que el gobierno impondrá a las aseguradoras topes en sus posiciones en Lebac y que la Superintendencia de Seguros les recomendó comenzar a ajustar su tenencia de bonos del Banco Central.



Sturzenegger afirmó también que "el proceso de desinflación está muy consolidado y muy instalado en las expectativas" y remarcó que el nivel de "endeudamiento tanto de empresas como de familias en la Argentina es bajísimo" en comparación con la región.



Afirmó también que "el crecimiento de los depósitos y las Lebac del sector privado muestra la voluntad de los argentinos de ahorrar en instrumentos en pesos".



Destacó que "los depósitos han crecido más que los créditos.



Hemos tenido un crecimiento de 1,3 puntos del PIB en la base de depósitos en pesos y dólares", destacó el funcionario.



Afirmó que el crédito en la Argentina aumenta a un ritmo del 20% real anual y que "crece en términos reales para empresas y familias" .



Resaltó que "comienza a recuperarse la profundidad del sistema financiero" y aseveró que los bancos iniciaron un proceso de capitalización.