El dólar subió cinco centavos y cerró en $ 17,82

A contramano de lo que esperaban muchos actores del mercado, el precio del dólar no retrocedió posiciones por la presión de las tasas en pesos, que marcaron el récord del año, al quedar entre 28,75% la más corta y a 29,60% la más larga, en línea con lo previsto y operado en el mercado secundario.



Así es como en el segmento mayorista, divisa norteamericana aumentó tres centavos a $ 17,54, desde mínimos en más de tres semanas. El Banco Nación, en tanto, cerró el tipo de cambio mayorista, por tercer día consecutivo, a $ 17,50 vendedor para la transferencia.



En otra rueda de desarrollo monótono y con escasos sobresaltos, el volumen cedió un 17% a u$s 543,4 millones.



La moneda comenzó demandada por bancos y empresas por operaciones genuinas, y llegó hasta un máximo de $ 17,57 a media jornada, "sorprendiendo a los compradores que esperaban un debilitamiento de la divisa tras la suba de tasas del BCRA", dijeron operadores. Ya sobre el final volvieron a dominar los ingresos y los precios retrocedieron hasta acomodarse en el nivel del cierre.



En la licitación de Lebac, el BCRA logró renovar el 87% del total de los vencimientos (eran casi $ 380.000 millones), e inyectó al mercado unos $ 47.000 millones, ante la necesidad de efectivo, como el pago del aguinaldo el mes próximo, coincidieron en el mercado.



"Sobraron pesos que no entraron a la licitación y se redireccionaron, algunos a la recompra de activos y otros a cubrirse en dólares", sostuvo un agente financiero de la banca privada.



Lo más destacado de la jornada fue el volumen que se operó en el mercado secundario de Lebac, que llegó a un monto en pesos equivalente a dólares de u$s 567 millones, del cual el 50% fue pactado en el plazo más corto, o sea a 35 días a 28,25% (50 puntos básicos menos de la licitación del martes) y el resto diseminado en todos los plazos, con una tasa máxima de 29,60% (igual a la licitación) para la Lebac más larga, comentaron desde ABC Mercado de Cambios.



"En los primeros días de esta semana el valor del dólar parece haber encontrado un nivel de fluctuación que se estabilizó alrededor de los $ 17,50 sin reflejar en el plano local los ruidos provenientes de otros mercados regionales", señaló el analista Gustavo Quintana.



Así las cosas, el tipo de cambio minorista baja 12 centavos en lo que va del mes, en medio del ingreso de divisas desde el exterior producto del endeudamiento y por el atractivo del "carry trade", que acumula retornos superiores al 11% en dólares en lo que va del año, resaltó un informe de Neix.



En el mercado informal, en tanto, el blue bajó un centavo a $ 18,06, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" restó en la víspera tres centavos a $ 17,51.



En el mercado a futuro del ROFEX, se operaron u$s 456 millones, de los cuales el 47% fue en "roll over" de noviembre ( $17,69) a diciembre ($ 18,05), con una tasa de 23,96%. El plazo más largo pactado fue marzo, que culminó a $ 19,18, con una tasa de 25,76%. Todos los precios subieron en promedio 2 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central finalizaron ayer en u$s 54.747 millones, apenas u$s 4 millones menos que el lunes.