Oil Combustibles presentó su plan para salir del concurso preventivo

Este hecho se inscribe dentro del Plan Estratégico que la nueva Dirección ha elaborado para todo el Grupo Empresario, que establece un acuerdo de asociación estratégica con Lukoil, uno de los mayores jugadores globales en la industria del petróleo crudo y derivados, que aportará fondos frescos, gerenciamiento y acceso a los mercados internacionales y, adicionalmente, la incorporación de inversores financieros, todo lo cual facilitará el despegue de todas las empresas del grupo.



La generación de nuevos ingresos será de US$ 300.000.000, aproximadamente, que serán inyectados como inversión y capital de trabajo.



Entre los puntos principales del Plan Estratégico presentado en sede judicial, se mencionan, sintéticamente, los siguientes:



1) El 20.10.2017 los dueños anteriores vendieron en forma irrevocable sus participaciones accionarias del entonces denominado Grupo Indalo, dejando de tener cualquier injerencia en la toma de decisiones. La efectiva transferencia de las acciones se encuentra sujeta a la previa obtención de las aprobaciones administrativas y judiciales que resulten necesarias.



2) Los señores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, especialistas en el gerenciamiento y operación de empresas y en organización de financiamiento corporativo, (a) han adquirido dichas participaciones accionarias en proceso de autorización judicial de transferencia a OP INVESTMENTS LLC, y (b) han asumido como presidente y vicepresidente de OCSA, respectivamente.



3) El comprador ha diseñado y presentado un Plan Estratégico para todo el Grupo Empresario, que incluye (a) el ingreso de un nuevo inversor extranjero estratégico de la trayectoria y envergadura mundial de Lukoil (segunda empresa global de la industria de petróleo y derivados, que se informa en detalle en otro comunicado) y (b) la incorporación de inversores financieros.



4) La implementación del Plan Estratégico en su totalidad permitirá la generación de ingresos estimados en US$ 300.000.000 para contribuir a (a) generar valor y crecimiento en las empresas del Grupo Empresario; (b) lograr la sustentabilidad a largo plazo; (c) invertir en la expansión de los negocios estratégicos; (d) garantizar la fuente de trabajo de aproximadamente 4.000 empleados directos y 11.000 indirectos; (e) regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la Administración Federal de Ingresos Públicos ("AFIP"); y (f) lograr un acuerdo con los acreedores en el marco del concurso preventivo de OCSA.



5) Como consecuencia del cambio de autoridades y de la nueva política empresarial, se ha resuelto revocar la decisión de cambio del domicilio a la ciudad de Comodoro Rivadavia, y fijar nuevamente su domicilio social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello, en aras de dotar de la mayor transparencia que debe mediar en el proceso de reestructuración y saneamiento de OCSA.



6) La nueva denominación del Grupo Empresario será informada en los próximos días.



Finalmente, la estabilidad financiera de OCSA redundará en beneficio de todas las sociedades del Grupo Empresario. Al mismo tiempo, la inyección de fondos a las sociedades del Grupo Empresario les permitirá contar con fondos que se destinarán a la cancelación de sus obligaciones concursales, incluyendo la deuda con la AFIP.



Si bien la situación financiera de OCSA y las demás empresas del Grupo Empresario es crítica, se considera que el ingreso de U$S 300.000.000 serán suficientes para su estabilización financiera.



Sin embargo, debemos hacer saber que hasta la obtención de la autorización judicial no será posible ingresar los fondos en OCSA y las demás empresas, por lo que resulta necesaria y vital una rápida resolución judicial a fin de asegurar la subsistencia del Grupo Empresario, relanzar las empresas y pagar las deudas que mantiene con acreedores públicos y privados, entre ellos, con la Administración Federal de Ingresos Públicos.



En el mismo sentido, hemos informado en sede judicial que las distintas dependencias de la Administración Pública mantienen deudas impagas con empresas del grupo; por aproximadamente $ 1.200.000.000, por demoras en el pago de pauta oficial, certificados de obra pública, venta de fuel oil a CAMMESA y gasoil en el marco del acuerdo celebrado con el Ministerio de Transporte de la Nación, y retención indebida por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fondos por deuda fiscal ya regularizada, entre otros conceptos.



Dichos atrasos han debilitado fuertemente el capital de trabajo del Grupo Empresario, cuyas sociedades además no tienen acceso al sistema financiero, poniendo en riesgo el pago de los salarios, pago de contribuciones previsionales y planes de regularización y cancelación de deudas impositiva (incluyendo la caducidad de planes vigentes), profundizando innecesariamente la crisis de las empresas.



Resulta vital, por lo tanto, que el Grupo Empresario cobre sus acreencias, para permitir su susbsistencia hasta el ingreso de fondos frescos comprometidos por sus socios estratégicos y financieros, lo que sólo sucederá luego de la autorización judicial.



Ámbito.com.