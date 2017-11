Impuesto a la renta financiera: De cuánto será el minino no imponible

El proyecto de ley sobre la reforma tributaria tiene un capítulo especial sobre la renta financiera. Se confirma que será del 15% sobre activos en moneda extranjera o indexados y del 5% para activos en moneda local. Pero la novedad es que se explicita cual será el mínimo no imponible para comenzar a pagar.



En la conferencia de prensa de hace semanas el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había asegurado que ese impuesto afectará a las personas físicas residentes en el país que perciban rentas anuales mayores a $ 52.000 por sus tenencias en títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión y Lebac.



Sin embargo, en un texto al que tuvo acceso ámbito.com se aclara que el "impuesto se aplicará una vez descontado un Mínimo no Imponible (MNI) actualizable de aprox. $65.700". Es decir se cobrará ese 5% o 15% a partir sobre las ganancias netas que excedan ese piso.



En el proyecto específicamente explica que se propone gravar, con una tasa del 15% para activos en moneda extranjera o indexados, y del 5% para activos en moneda local, diversos rendimientos financieros actualmente exentos para personas físicas residentes en el país, así como las ganancias de capital provenientes de acciones (cuando no coticen en bolsa), y valores similares, cuotas y participaciones sociales - incluidas cuotapartes de FCI, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores.



El proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional, está listo para ser enviado a la Mesa de Entradas de la Cámara baja y contempla además, la reducción del pago de Ganancias para las empresas que reinviertan sus utilidades y el incremento en un punto porcentual -del 4% al 5%- de la alícuota que grava a la telefonía celular, entre otras iniciativas.



En la iniciativa, que consta de 12 capítulos y que suma un total de 220 páginas, se mantiene el deseo de las autoridades nacionales de que la reforma sea de carácter "gradual" y que en un plazo estimado en cinco años -para 2022- la presión tributaria caiga en un orden equivalente al 1,5% del PBI, de manera de alentar la inversión y la creación de empleo.