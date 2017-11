Adelantan rebajas en precios de autos "premium" por futura quita de impuesto

Las automotrices que se beneficiarán por la rebaja de Impuestos Internos que prevé la reforma tributaria que impulsa el gobierno no quieren dar ventajas. Se trata especialmente de las marcas del segmento Premium ya que ese tributo impacta en los vehículos de mayor precio.Según anunció el ministro Nicolás Dujovne, se eliminará el impuesto interno de 10% que grava a los 0 km de entre $380.000 y $800.000 de valor de salida de fábrica o distribuidor. Equivale a entre $540.000 y $1.200.000 al público. Cuando se concrete la baja de ese gravamen, por lógica, los autos beneficiados bajarán de precio. Esto, obviamente, repercute en la demanda. Al saber que algunos modelos tendrán un precio más bajo, el público se retrae y espera las nuevas listas.Este fenómeno ya se sintió en los primeros días de noviembre con muchas consultas en los salones de ventas, sobre cuáles serán los nuevos valores pero pocas operaciones cerradas.Para evitar que la incertidumbre continúe mientras se trata la reforma (aunque se especula que el cambio saldrá en enero por decreto), algunas marcas decidieron adelantar las rebajas y no perder clientes.Audi dio instrucciones la semana pasada a su red de concesionarias para bonificar los precios de los modelos en cuestión si el potencial comprador especula con postergar la compra hasta que los cambios estén aprobados, según confirmó. La rebaja que se ofrece a modelos como el A3 y alguna versión del A4 es de alrededor de 7%. Este porcentaje es lo que representa, por la forma de cálculo, la quita del impuesto del 10%.Mercedes-Benz aplica "incentivos" de ese orden en algunos de sus modelos. Los vehículos que están alcanzados por el tributo son los Clase A, B, GLA 200 y 250 y algunas versiones del Clase C200.Fuentes de BMW Argentina señalaron que están analizando la nueva política comercial que se definiría esta semana. En este caso, impacta en el BMW Serie1 y en algunas versiones de MINI. Estas tres marcas alemanas son las líderes del mercado Premium por lo que fijan las reglas y eso hará que otras automotrices importadas de alta gama sigan sus pasos para no quedar descolocadas. El efecto cascada puede repercutir en los segmentos más bajos.