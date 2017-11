Exención impositiva: Mercado Libre afronta reclamo de AFIP por $500 millones

Mercado Libre, una de las dos empresas argentinas que cotiza en Wall Street, afronta un reclamo de la AFIP por 500 millones de pesos. El ente recaudador plantea que la empresa no debería acceder a beneficios impositivos y laborales de los que hoy goza a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software.



La cifra surge del análisis del informe que Mercado Libre publicó en Estados Unidos. El régimen especial permitió a la empresa el ahorro de 24,1 millones de dólares por la reducción del 60% en el impuesto a las Ganancias.



Se suman, también, U$S 7,5 millones en costos laborales durante los 12 meses previos al 30 de septiembre de 2017. Es decir, 31,6 millones de dólares. En un año la cifra se expande a 500 millones.



A la cifra que reclama la AFIP deberían sumarse los beneficios impositivos y laborales de los últimos años, ya que Mercado Libre accedió al régimen en 2007.



El motivo que esgrime la AFIP para hacer este planteo es que Mercado Libre no hace inversiones en investigación y desarrollo de software. Tampoco cumple, por ende, con otro requisito de la ley: la exportación de software.



Sólo cumple con uno de los requisitos: poseer una certificación de calidad reconocida (las normas ISO 9001 e ISO IEC 90003).



El ente recaudador comunicó el 28 de septiembre al ministerio de Producción su parecer: "Mercado Libre SRL no se encontraría beneficiada por las dispensas tributarias establecidas en el ordenamiento analizado, tanto por las observaciones realizadas respecto de su actividad principal como por el incumplimiento de requisitos esenciales definidos en el plexo normativo".



Mercado Libre fue consultada por el diario La Nación e indicó que no hubo una notificación de la AFIP al respecto, pero defendió su presencia dentro del régimen. "Estamos desde 2007 y después de que la ley se extendió en 2014 y hubo que reinscribirse, fuimos evaluados nuevamente y nos incorporaron otra vez", expresó una fuente de la empresa.



Desde la empresa manifestaron que "todos los años, por ley, nos someten a una auditoría que revisa si corresponde continuar dentro del régimen y siempre la superamos sin ningún problema".



En el ministerio de Producción insisten en la postura de mantener a la compañía dentro del régimen de beneficios impositivos y laborales. La cartera conducida por Francisco Cabrera tiene 90 días para comunicar esta decisión a la AFIP, aunque el ente recaudador ya adelantó que de todos modos cobraría la deuda.



Desde Mercado Libre agregaron: "Lo que nosotros vemos es una tensión entre el Ministerio de Producción, que quiere impulsar la industria, y la AFIP, que quiere aumentar la recaudación. Pero eso es un asunto interno que lo tienen que resolver dentro del Estado; nosotros no hicimos nada malo".