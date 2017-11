El dólar cayó ocho centavos y cerró la semana a $ 17,81

Este viernes, el billete retrocedió un centavo y anotó su tercera baja consecutiva. Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa norteamericana bajó un centavo y medio en la rueda a $ 17,52 y terminó con una caída de 15 centavos en la semana.



El retroceso semanal fue provocado por la decisión del Banco Central de aumentar en 100 puntos básicos su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, a 28,75%, lo que determinó que los inversores se posicionaran en instrumentos en pesos durante los últimos tres días.



La medida anunciada por la autoridad monetaria impactó de lleno en el mercado secundario de Lebac, donde la curva se trasladó el miércoles 75 puntos básicos hacia arriba, con tasas de entre 28%TNA a 7 días y a 29,50%TNA a 252 días.



Fuentes del BCRA indicaron a ámbito.com que la autoridad intervino con u$s 400 millones "sólo en los plazos más largos" y convalidó una tasa del 28,6%.



Este viernes, los máximos se anotaron en $ 17,56 en el inicio, dos centavos y medio arriba del final previo como producto de una tibia recuperación de la demanda en el mercado. La oferta volvió a instalarse con fuerza generando una baja de los precios que le hicieron tocar mínimos en los $ 17,50 en los momentos de mayor presión vendedora. Una suave recuperación final apenas sirvió para recortar la pérdida de la rueda y acomodar los precios en el rango del cierre. En este contexto, el volumen operado cayó un 10% a u$s 648 millones.



El analista Gustavo Quintana señaló que "el efecto tasa se hizo sentir con intensidad en esta semana recreando un escenario de debilidad de la moneda que además en esta última rueda sorteó con éxito los efectos de las turbulencias de los mercados del exterior sin contagiarse con un renacer de la demanda de divisas".



En el mercado informal, en tanto, el blue perdió tres centavos a $ 17,98 en la semana, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó 27 centavos en la semana a $ 17,40 (- 9 centavos en la rueda).



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 429 millones, el 65% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,7390 a diciembre a $ 18,1000 con una tasa implícita de 23,96%TNA. El plazo más largo operado fue febrero a $ 18,8400 con una tasa implícita de 25,51%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central se incrementaron u$s 3.148 millones hasta los u$s 54.747 millones debido a ingresos de divisas por la emisión de Bonos Internacionales de la República Argentina en Euros con vencimiento 2023, 2028 y 2047.