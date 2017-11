Proyectan que cada estación de servicio fije los precios del combustible

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, brindó su apoyo al proyecto de ley de comercialización de hidrocarburos que impulsa una cámara del sector para liberar los precios de las naftas que actualmente son impuestos por las petroleras en los surtidores.





Aranguren asistió como invitado el miércoles por la noche al acto de apertura del 53º Congreso de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles(CLAEC), encuentro que se realiza en un hotel del centro porteño y que está encabezado por el titular de la Confederación de las Entidades de Comercio de Hidrocarburos (Cecha), Carlos Gold.



"Todo aquello que permita una mayor libertad de mercado lo voy a apoyar. Todo aquello que signifique una mayor restricción no lo voy a apoyar", afirmó Aranguren al exponer ante empresarios de los combustibles.



"Hay partes que me gustan y partes que no me gustan del proyecto. Hay partes que hablan de crear fondos específicos, o sea, más carga impositiva, eso a mí no me gusta. Hay otras que sí, como definir el valor real de prácticas como la consignación o la reventa", explicó el titular de Energía.



El punto central del proyecto de ley impulsado por CECHA establece que se "impida que las petroleras puedan imponer a las estaciones de servicio los precios de venta al público", teniendo en cuenta que actualmente los surtidores deben cobrar el costo que se impone desde las sedes centrales de las empresas de naftas y gasoil.



Además, la iniciativa busca que las estaciones de servicios podrán adoptar medidas para mayores márgenes de ganancia por litro de combustible vendido, de acuerdo a los costos operativos y las condiciones del mercado que deben enfrentar los surtidores.



En tanto el titular de CECHA, al exponer en el Congreso tras las palabras de Aranguren, se mostró dispuesto a negociar cambios en el proyecto de ley: "Si el proyecto tiene puntos controversiales que restan apoyos estratégicos estamos dispuestos a revisarlos", dijo.



"Para nosotros, - agregó Carlos Gold -, es una excelente noticia que el ministro Aranguren apoye las cuestiones centrales del proyecto, como dejar de lado la consignación, la integración vertical y la venta directa".