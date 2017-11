Brasil espera atraer más inversiones que Argentina por la reforma laboral

El equipo del ministerio de Hacienda de Brasil estima que la reforma laboral más agresiva que aprobó ese país podría atraer más inversiones hacia Brasil respecto de Argentina, aunque matizado por el hecho de que el gobierno de Mauricio Macri recibió un mandato de cambio y en el país vecino se avecinan elecciones que pueden generar incertidumbre por la reversión de las medidas.



Estiman que las inversiones en el país vecino podrían sufrir volatilidad por una postulación de Inacio Lula Da Silva a la presidencia en 2018 y su retórica para revertir las reformas encaradas. Pero en el equipo de Henrique Meirelles creen que, aunque el ex presidente gane las elecciones, no hará una reversión de las políticas.



Joao Manoel Pinho de Mello, jefe de Asesoría Especial de Reformas Microeconómicas, adimitió que "puede ser" que la reforma laboral más liviana que plantea Argentina genere un problema de competencia con el país vecino, ante una pregunta de El Cronista, tras exponer en la reunión anual del Lacea-Lames.



"Por otro lado, Argentina le dio un mandato a Macri para hacerlo y ahora lo confirmó. Mientras que nosotros estamos en una situación un poco pecular. El mandato que le dieron (a Dilma Roussef) fue para confirmar políticas anteriores, pero no se podía porque se habían alcanzado los límites. Vendió algo que no podía entregar. Y como hubo impeachment, hubo una situación diferente que nos permitió hacer cosas muy profundas", explicó.



"El escenario de Argentina va a tener menos incertidumbre en el corto plazo por el mandato que recibió Macri", agregó.



Para el año que viene, proyectó un crecimiento de entre 3 y 4% para la economía brasileña, basado en la recuperación del consumo interno, con un mercado de trabajo más activo. "Es una apuesta hoy. Si el escenario electoral se pone más seguro, pueden venir un poco más de inversiones", dijo Pinho de Mello. Para este año, la meta oficial es de 0,5%, pero el funcionario estimó que puede llegar a 1%.



"El riesgo es que vuelva Lula. Creo que si Lula consigue postularse, porque no es claro que vaya a poder legalmente, va a hacer una campaña con una retórica inflamada y de que va a haber reversión", estimó Pinho de Mello. "Va a aumentar la incertidumbre porque él va a hacer una retórica de reversión. Personalmente creo que si consigue postularse, gana. Pero si gana, no va a revertir (las políticas). El es muy razonable y ha demostrado eso. Fue lo que hizo en 2003", indicó.



No descartó, sin embargo, que las inversiones y los mercados bursátiles y de deuda no sufran la incertidumbre. "Va a haber mucha volatilidad. Pero hay mucho espacio para una recuperación. Mucha gente piensa como yo que el peor escenario, que sería una victoria de la izquierda con un dicurso de reversión, no se va a concretar aunque gane".



El funcionario habló de una mayor "racionalidad" en las políticas que se están aplicando luego de que la bonanza de los años 2000 produjo "un desastre en productividad y fiscal", al disertar junto con el Secretario de Política Económica argentino, Sebastián Galiani, el el evento organizado por la Universidad de San Andrés hasta el sábado próximo.



En una breve charla posterior a su exposición, indicó que las reformas de Argentina "tienen más o menos el mismo espíritu" que las de su país. "Las épocas de bonanza provocan poca disciplina. Creo que la coyuntura, donde no hay tanta abundancia y los límites llegaron imponen racionalidad".



