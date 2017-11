El Gobierno oficializó la emisión de deuda por 2.750 millones de euros

La decisión se confirmó a partir de una resolución del Ministerio de Finanzas, publicada este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la programación financiera para este año "y con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional", según el texto.El Gobierno recordó que por decreto del 11 de enero de este año, está facultado a emitir deuda en moneda extranjera por hasta un monto que no supere la suma de 20 mil millones de dólares o su equivalente en otra divisa.Se trata de tres bonos, uno de los cuales uno será por mil millones de euros, con fecha de emisión el 9 de noviembre de 2017 y vencimiento el 15 de enero de 2023 (5 años y 67 días), y con un interés del 3,375% anual.Otro de los títulos, también por mil millones de dólares, tiene la misma fecha de emisión que el anterior, pero con vencimiento el 15 de enero de 2028 (10 años y 67 días) y una tasa de interés del 5,250% anual.El último de los bonos, por 750 millones de euros, también fue emitido este jueves, pero su vencimiento operará, recién, dentro de 30 años: el 9 de noviembre de 2047, con un interés del 6,250% anual.De acuerdo con la resolución, los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Santander y Citigroup Global Markets fueron designados "colocadores conjuntos" de la operación, a los cuales se les reconocerá una comisión de colocación total del 0,12% "sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente".Además, el Poder Ejecutivo designó al Bank of New York Mellon como "Agente Fiduciario, Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo".Asimismo, el Banco de la Nación Argentina será el "agente de Proceso" en Nueva York.