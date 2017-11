El dólar cedió tres centavos y alcanzó su menor valor en dos semanas

Los máximos, anotados en el transcurso de la primera parte de la sesión en $ 17,59 apenas pudieron sostenerse hasta que la oferta de dólares asumió el predominio en el desarrollo de las operaciones generando una declinación de la cotización que llevó los valores a tocar mínimos en los $ 17,53 al cierre.



Operadores financieros coincidieron en que las Lebac son una de las mejores inversiones en desmedro de una atrasado tipo de cambio."Para fin de año esperamos que el tipo de cambio se mantenga estable sobre los valores actuales, tendencia que favorecería a las posiciones en pesos por sobre los instrumentos en dólares", dijo la banca de inversión Puente.



El mercado secundario de las 'Lebacs' se encuentra firme, dijo la correduría Allaria Ledesma, ya que se descuenta que el banco central aumente sus tasas en la licitación de la semana entrante, tras haber elevado al 28,75% la tasa de política monetaria el martes.



En ese segmento, el 70% del total operado (equivalente en pesos de u$s 509 millones) fue en la letra más corta de 6 días a una tasa de 27,85%TNA. "Lo que llama la atención es que las letras más largas sólo acapararon el 30% de las operaciones", plantearon desde ABC Mercados de Cambio y agregaron "aparentemente los inversores esperan un reacomodamiento del mercado financiero en genera para tomar decisiónes en los distintos activos en pesos".



Por su parte, el analista Gustavo Quintana indicó que "el inesperado ajuste en las tasas de interés dispuesto por el Banco Central el martes alteró el ritmo de ajuste en el precio del dólar que parecía encaminarse a quedar en un rango más próximo a los máximos del año y ahora vuelve a sufrir una baja que lo acerca a los mínimos de octubre".



En el mercado informal, en tanto, el blue ganó cinco centavos a $ 17,95, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó ayer siete centavos a $ 17,53.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 415 millones, casi el 40% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,765 a diciembre a $ 18,131 con una tasa de interés de 24,23%TNA. El plazo más largo operado fue febrero, que cerró a $ 18,86 con una tasa de 25,25%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central se incrementaron u$s 36 millones hasta los u$s 51.599 millones.



También en el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó en 28%TNA y se hicieron "swaps cambiarios" por 175 millones de dólares, mediante el uso de compra-ventas simultáneas de la divisa en el mercado de cambios, para liquidar mañana y el próximo lunes.



El volumen total operado en el mercado de cambios fue de 715 millones de dólares. (28% más que ayer). -