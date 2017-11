Argentina reclamará por las trabas de Estados Unidos al ingreso de biodiésel

El gobierno consideró que deberá recurrir ante la Organización Mundial de Comercio para dirimir la controversia con Estados Unidos por la aplicación de derechos compensatorios de entre 54 y 70 % sobre las importaciones de biodiésel argentino.



Fuentes de Cancillería y del Ministerio de Agroindustria aseguraron a Télam que el gobierno "evalúa esa opción con seriedad" y estimaron que no quedan demasiadas opciones para que Estados Unidos revierta el esquema de derechos compensatorios para el ingreso del biodiesel, impuesto a partir de una denuncia de dumping de los productores de ese país.



"Hoy no tenemos más opciones, las últimas negociaciones con el secretario (de Comercio estadounidense) Wilbur Ross no fueron fructíferas", acotaron las fuentes, quienes reconocieron incluso que en los próximos días el gobierno de Donald Trump ratificará la continuidad de los derechos compensatorios de entre 54,36 y 70,05 por ciento para el biodiésel argentino.



Para la Cancillería, los últimos diálogos con Estados Unidos no fueron fructíferos, aunque espera una última negociación con la administración Trump para definir si finalmente Argentina acudirá al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.