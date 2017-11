El dólar cedió ocho centavos y cerró a $ 17,85

El dólar retrocedió ocho centavos a $ 17,85 este miércoles, según el promedio de ámbito.com, un día después de que el Banco Central definiera su tasa de política monetaria a 28,75% con el objetivo de acentuar la baja inflacionaria y minimizar el impacto de los próximos aumentos de precios regulados.



Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa norteamericana se hundió trece centavos y medio a $ 17,545, su valor más bajo en dos semanas.



El pronunciado retroceso se produjo luego de que el martes el Banco Central anunciara su decisión de aumentar en 100 puntos básicos su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, a 28,75%.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambio, indicó que "era lógico que los bancos, empresas e inversores comenzaran a vender sus dólares para tomar posiciones en pesos a efectos de colocar en las distintas variables que se presentan en la moneda local, ante una tasa de interés que no se veían desde el año pasado, es decir exactamente desde el 30 de agosto del 2016".



El incremento en el corredor de pases a 7 días impactó de lleno en el mercado secundario de Lebac, donde la curva se trasladó 75 puntos básicos hacia arriba, con tasas de entre 28%TNA a 7 días y a 29,50%TNA a 252 días.



Este miércoles, concluyó la licitación de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 800 millones, que incluyó la reapertura de Letes en dólares a un plazo de 217 días, con vencimiento el 15 de junio próximo, 400 millones emitidas mediante Resolución del ministro de Finanzas 90-E/2017. También se licitaron estos mismos instrumentos a un plazo de 371 días con vencimiento el 16 de noviembre del próximo año por otros u$s 400 millones de dólares.



En este contexto, el volumen operado subió un 5% a u$s 560 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue bajó diez centavos a $ 17,90, su menor en casi un mes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó siete centavos a $ 17,53.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 450 millones, el 50% a fin de mes a $ 17,7790 con una tasa de 24,53%TNA. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 18,541 con una tasa implícita de 25,32%TNA.