Para la CGT, una familia tipo necesita $16.044,20 para no ser pobre

El sondeo indicó que un hogar de cuatro integrantes debió tener un ingreso de $527,48 por día para poder cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT).



Así, tuvo que contar con una entrada de 16.044,2 mensual para no ser considerado pobre.



Evaluó que esa misma familia debió contar con $7.132,3 por mes para no ser indigente, es decir $234.48 diarios.



El estudio calculó que un adulto para no ser pobre necesitó $ 5.285,75 por mes, $173,77 por día.



En tanto, para no ser considerado indigente tuvo que percibir $2.286,06 mensuales.



Las estimaciones de la CGT superaron a las de la Fundación FIEL, la cual consideró que una familia tipo porteña necesitó en octubre un ingreso de $13.968 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total, mientras que requirió un ingreso de $6.129 para acceder a la Alimentaria (CBA).