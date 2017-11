El blanqueo laboral incluiría el perdón total de la deuda a empleadores

Economía UIA recibió a ministros y respaldó proyectos de reforma laboral e impositiva

Un capítulo importante del proyecto de reforma laboral es el llamado "Regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral". Incluye detalles de la propuesta para empleadores, que no deja de ser tentadora ya que si "blanquean" antes de los 180 días desde la sanción de la ley, no deberían pagar lo que dejaron de aportar al fisco, ni intereses, ni multas.Los trabajadores podrán computar hasta cinco años de aportes, uno de los ítems controvertidos por lo que significa para un trabajador con más años de empleo sin registrar. Una fuente del Ministerio de Trabajo respondió ante esta inquietud que "la mayoría de los casos de personas que no están registradas tienen menos de cinco años de relación laboral con su empleador", explicó. "Si no hay límites, se puede dar que blanqueen más años de los que en realidad se trabajaron".Con respecto a los 5 años de aportes que únicamente se le reconocen al trabajador, será seguramente tema de debate, lo mismo que la extinción de la acción penal que plantea el Gobierno o cortar con los juicios aunque estén iniciados, una medida que "es totalmente necesaria", dicen desde la cartera laboral.