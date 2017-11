UIA recibió a ministros y respaldó proyectos de reforma laboral e impositiva

Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca, recibieron hoy el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a las reformas tributaria y laboral.



Así lo señaló la Junta Directiva de la UIA en un comunicado difundido al término de una reunión en la sede de la central fabril en Avenida de Mayo.



"La Junta Directiva de la UIA, encabezada por su presidente, Miguel Acevedo, recibió a los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca", dice el comunicado.



El texto señala que "durante el encuentro se analizó la agenda de reforma tributaria y de empleo propuesta por el Gobierno y sus impactos esperados en la competitividad del sector industrial".



"Los representantes sectoriales y regionales ponderaron la importancia de impulsar medidas como las mencionadas que, a partir de una morigeración en la carga y una modificación en la estructura impositiva que enfrentan las empresas, tiendan a promover una reducción de la informalidad y de la litigiosidad en el ámbito laboral, impulsando simultáneamente la inversión productiva y la generación de empleo de calidad", señaló la entidad.



El informe indica que "en particular, se destacó la posibilidad de recuperar en seis meses el IVA de las inversiones realizadas, la reducción del Impuesto a las Ganancias sobre utilidades no distribuidas y la eliminación del Impuesto a los Débitos y Créditos (pago a cuenta de Ganancias)".



"Para el sector industrial las reformas que se están debatiendo hoy son trascendentales, fomentan la inversión en tecnología y la generación de trabajo. Solamente podemos avanzar si articulamos consensos entre todos los sectores: empresarios, trabajadores, y Estado", manifestó Acevedo al concluir la reunión.



Los representantes de las distintas cámaras sectoriales y regionales de la UIA manifestaron que es necesario "dotar a las reformas de mecanismos que permitan fomentar un desarrollo regional más equilibrado, potenciando el apoyo a actividades productivas localizadas en zonas con rezagos en términos de competitividad, en particular para las pequeñas y medianas empresas".



Cronista.com.