El dólar subió cuatro centavos y cerró a $ 17,93

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa norteamericana también cerró con signo positivo, aunque subió apenas un centavo a $ 17,68.



Sucedió poco antes de que el Banco Central anunciara su decisión de aumentar en 100 puntos básicos su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, a 28,75%, con el objetivo de acentuar la baja inflacionaria y minimizar el impacto de los próximos aumentos de precios regulados.



Los máximos se anotaron en el inicio cuando las órdenes de compra tuvieron pleno impacto en la cotización y llevaron los precios a los $ 17,74. Luego, la oferta se recompuso y logró diluir toda la presión inicial acomodando los valores en un nivel muy cercano al del cierre anterior (que había sido a $ 17,67). Los mínimos, registrados a media rueda en los $ 17,66 reconocieron el predominio de la oferta y la menor intensidad.



"Luego de la fuerte suba del viernes (avanzó once centavos en sintonía con otras monedas de la región), el tipo de cambio pareció haber encontrado un sendero de fluctuación en el que los precios se mueven dentro de un margen más acotado. Cerca de los máximos anuales y más lejos de los mínimos, el valor del dólar exhibe un piso muy definido en torno a los $ 17,60 que se mantiene desde hace ya una semana", destacó el analista Gustavo Quintana.



Los bancos hicieron "swaps cambiarios" por u$s 173 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra ventas en el mercado de cambios para liquidar el miércoles y jueves próximos. Sumado a esto, este martes comenzó la licitación de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 800 millones, que termina mañana.



La colocación incluye la reapertura de Letes en dólares a un plazo de 217 días, con vencimiento el 15 de junio próximo, 400 millones emitidas mediante Resolución del ministro de Finanzas 90-E/2017. También se licitarán estos mismos instrumentos a un plazo de 371 días con vencimiento el 16 de noviembre del próximo año por otros u$s 400 millones de dólares.



Además, la plaza cambiaria sufrió las consecuencias de la suspensión del sistema operativo, a las 14, por lo que el volumen operado cayó un 13% a u$s 351 millones. Hasta esa hora, se había contabilizado unos u$s 100 millones de dólares pactados el mercado secundario de Lebac, con tasas 27,9%TNA a 8 días y 28,6%TNA a 253 días.



Durante la rueda, el presidente del banco central de Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, anticipó que la entidad revisará su política de acumulación de reservas ya que rápidamente alcanzará el objetivo de sumar el 15% del PIB. Fue durante su disertación en el 'Argentina Investment Conference 2017' que se realizó en el marco de la gira que realiza el presidente Mauricio Macri.



El lunes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que los agroexportadores liquidaron la semana pasada US$ 346,6 millones por sus ventas al exterior, con un alza del 14,2%, en comparación con igual período de un año antes.



El repunte de estos ingresos -que en la semana previa habían caído un 30,7% interanual- se produjo tras la decisión del gobierno nacional tomó la decisión de poner fin a la obligación de liquidar divisas por parte de los exportadores, que antes estaba fijado en 10 años.



En el mercado informal, en tanto, el blue cerró casi estable a $ 18, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" baja siete centavos a $ 17,60.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 429 millones, el 40% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,923 a diciembre a $ 18,27 con una tasa implícita de 22,8%TNA. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 18,65 con una tasa de 24,33%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 145 millones hasta los u$s 52.065 millones.