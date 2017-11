El petróleo no frena su escalada: Subió más de 3% en el inicio de semana

Economía Advierten que bajas en precios de las naftas podrían durar sólo un par de días

El precio del crudo del tipo de referencia West Texas Intermediate (WTI) subió u$s 1,69, un 3,04 por ciento, y cerró a u$s 57,33 el barril de 159 litros en el Nymex.En Londres, el Brent del Mar del Norte saltó u$s 2,17, un 3,50%, a u$s 64,27 el barril.Según un informe preliminar de Reuters, cinco analistas consultados antes de los reportes semanales del privado Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés) y la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés) estimaron en promedio que los inventarios de crudo perdieron 2,8 millones de barriles en la semana que concluyó el 3 de noviembre.El API dará a conocer sus datos el mañana a las 1730 (hora local), mientras que el reporte de la EIA se publicará el miércoles a las 11.30 (hora local).La tasa de utilización de las refinerías se habría mantenido sin cambios en un 88,1% de la capacidad total, según el sondeo, reproducido por El Cronista.