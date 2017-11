Miami: el turismo argentino aumentó un 10%

Este año, y a pesar del fuerte declive del mercado brasileño (históricamente el principal mercado internacional para el destino), el total de visitantes internacionales en Miami creció un 3.1% impulsado por el crecimiento en otros mercados como Alemania 14.1%, Argentina 10.5% y Colombia 5.9% durante doce meses, contribuyendo a la capacidad de recuperación de Miami.



De hecho, el Greater Miami Convention and Visitors Bureau (GMCVB), anunció hoy un récord de u$s 26 mil millones en gastos de visitantes durante su estadía en Miami, entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, lo que representa un aumento del 2% con respecto al año anterior. Los visitantes alcanzaron un récord de 15,9 millones entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, lo que representa un aumento del 5% para el mismo período de tiempo. Como resultado, los empleos del sector de la hospitalidad aumentan un 3,9% en el mismo período. La demanda del destino creció un 1,8% y los hoteles vendieron más alojamientos por noche entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, en comparación con el año anterior. Además, las llegadas internacionales al Aeropuerto Internacional de Miami aumentaron un 1,2% en el último año, hasta agosto de 2017.



"Miami recibe más visitantes internacionales que cualquier otro destino en el país y, aunque las visitas internacionales a los EE. UU. disminuyeron en conjunto, las cifras internacionales de Miami han aumentado", dijo William D. Talbert, III, CEO del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, y agregó: "En un año de huracanes, fluctuaciones del mercado internacional, el centro de convenciones en proceso de renovación, Zika, un amplio inventario de hoteles y todos los desafíos que podrían devastar a un destino turístico, la marca Miami se mantiene fuerte y continúa mostrando un crecimiento, lo cual dice mucho de su capacidad de recuperación".



Los cruceros tampoco son ajenos al fenómeno. PortMiami, conocida como "La Capital Crucero del mundo" ayudó a impulsar el crecimiento de la industria de viajes y turismo de Greater Miami, reportando un récord de 5,3 millones de pasajeros que partieron de Miami entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. PortMiami, la sede mundial de los tres grandes de la industria de cruceros: Royal Caribbean, Carnival Cruise Lines y Norwegian Cruise Lines; continúa expandiendo su portafolio de cruceros. Royal Caribbean, que muestra un importante compromiso con el mercado de Miami, está invirtiendo $ 250 millones en capital privado para construir una nueva terminal en PortMiami para alojar el crucero más grande del mundo, "Symphony of the Seas", que partirá de Miami el 31 de marzo de 2018.



Cronista.com.