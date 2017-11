Petrolera británica reportó mayores recursos de petróleo y gas en áreas de Salta

La prospección realizada por la compañía sobre el volumen de recursos gasíferos y petroleros, que validó anteriores análisis, se concentró en las áreas de Puesto Guardián, Matorras y El Ocultar.



Las perspectivas agregadas en gas superan los 7 TCF (medida americana que indica trillones de pies cúbicos) con una proyección de hasta 20 TCF, puntualizó President Energy.



A modo de comparación, este último volumen equivale a un 2,5% de los recursos existentes en la formación neuquina de Vaca Muerta.



En cuanto a los nuevos prospectos de petróleo no reportados anteriormente por la compañía, se identificó un potencial de más de 40 millones de barriles.



Según la información, el estudio reciente fue dirigido por Andrés Boll, "un reconocido experto en exploración en la Cuenca del Noroeste, que cuenta con 35 años de experiencia con YPF y Tecpetrol", donde se desempeñó como gerente de Exploración y es hoy geólogo senior de President Energy.



La compañía británica anticipó que se prepara para lanzar operaciones de farm out (asociaciones estratégicas de firmas con derechos de explotación y producción con un tercero a quien le transfieren algunos de esos derechos).





Esas transacciones se concretarían durante el primer trimestre de 2018 para las áreas Matorras y El Ocultar.



Los intereses de exploración de President se extienden a 2.825 kilómetros cuadrados y se benefician de extensos datos sísmicos en 2D y 3D re-procesados, valiosos pozos de exploración perforados por YPF en los años 1970-80, así como por encuestas de afloramiento y estudios geoquímicos, indicó la compañía.



Agregó que en los últimos seis meses "los datos relevantes fueron, por primera vez, totalmente integrados y reinterpretados".



Eso incluyó una reconstrucción completa de la cuenca para determinar las "paleoestructuras" en los niveles cretácico y paleozoico, durante los períodos de máximo apogeo carga y migración, así como el impacto en las estructuras durante la compresión andina más reciente.



El análisis se benefició además de un relevamiento sobre la superficie de exploración, a través de "un estudio inequívoco y exacto" referido a los campos productores vecinos a las áreas de concesión.



El estudio incluyó una revisión de las reservas de petróleo en el yacimiento probado Martínez del Tineo, uno de los 5 campos productores en la concesión Puesto Guardian, y confirmó reservas por 5 millones de barriles.



Dada la "sólida base geológica" detectada, la compañía planea incluir ese campo de producción dentro del paquete para la oferta de farm out "si es conveniente hacerlo y da como resultado una actividad acelerada".



El CEO de President Energy, Peter Levine, destacó "la importancia y gran escala de nuestros activos de exploración argentinos en tierra, fácilmente accesibles y monetizables", combinados con "el creciente interés de la industria y los inversionistas institucionales" en el país.



Además de sus activos en la cuenca Noroeste, la empresa -cuyo tercer accionista es la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial- tiene participaciones en las concesiones Puesto Flores y Estancia Vieja, provincia de Río Negro, y en la cuenca Neuquina.



Entre los accionistas de President Energy, se encuentran PLLG Investments Ltd, con 29,8%; Schroders Investment Management, con 13,5%; Corporación Financiera Internacional, 11,7%;



Michinoko Limited, que posee 8,9%; y JP Morgan Asset Management Holdings Inc, con 8,8%.