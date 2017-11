Expectativas en citricultores de Concordia tras cambios en Producción

Política Álvaro Gabás es el nuevo secretario de la Producción del Gobierno entrerriano

El presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Cecil Taylor, se refirió al flamante nombramiento de Álvaro Gabás al frente de la secretaria de la Producción provincial y subrayó que "personalmente no lo conozco, ni de nombre, solo lo vi en los medios". Anticipando que "seguramente en los próximos meses mantendremos una reunión y veremos, porque no se incluso que conoce de nuestra actividad".Taylor reconoció que estas designaciones son de vital importancia para la actividad porque "la citricultura lo necesita y hay mucha gente que depende de esta producción que se viene cayendo; y el ejemplo más claro es la pobreza que hay en Concordia, la cual responde a la baja de fuentes de empleos que se corresponden justamente a la baja en la actividad".El entrevistado también se refirió al nombramiento de Luis Miguel Etchevehere frente al Ministerio de Agroindustria y narró que "no tenemos vínculos directo con él, pero si lo teníamos con Buryaile lo que implica lamentablemente tener que empezar de vuelta construyendo una relación creíble y además nos agarra sobre el cierre del año".Necesidades del productorTaylor sostuvo que "lo que le está faltando a los productores es plata, lo que significa créditos y la verdad es que el gobierno nacional sacó una línea de créditos que es fantástica para el productor", subrayando "que es lo que el citricultor quiere y necesita para continuar".Sin embargó puntualizó que "nosotros todavía consideramos que es caro a pensar que se apunte a bajar la inflación. Pero también tiene tiempos de gracia que es algo que realmente le sirve al productor". (Diario Río Uruguay)