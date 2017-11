Esperan una temporada histórica en Punta del Este con 20% más de argentinos

En Punta del Este ya hablan de lo que será una "temporada histórica", con un 20% más de turistas argentinos llegando a las exclusivas playas uruguayas. "Tenemos en puerta un verano que será muy exitoso", explicó a El Cronista Enrique Antía, intendente de Maldonado, departamento que incluye a la ciudad de Punta del Este y otros destinos muy visitados por los argentinos, como José Ignacio, La Barra y Piriápolis."Ya había buenas expectativas antes de las elecciones en la Argentina, pero ahora se revalidaron y están aún más arriba señaló Antía. Es increíble cómo eso influyó en el turismo de la región. Lo vimos el verano pasado también cuando a los pocos días del cambio de Gobierno en la Argentina, la gente se animó a viajar nuevamente a Uruguay".Si las proyecciones se cumplen, las playas esteñas superarían el total de cerca de 600.000 argentinos que ingresaron durante la temporada pasada. Desde la intendencia de Maldonado, destacan que de los turistas que visitan la ciudad, cerca del 80% son argentinos."Mirando el comportamiento de los visitantes argentinos en 2017, con un crecimiento del 27% de enero a septiembre, y los operadores que nos dicen que hay un altísimo nivel de consultas y reservas, vemos un verano mejor que el de este año", indicó la ministra de Turismo uruguaya Liliam Kechichian, que la semana pasada estuvo en Buenos Aires para el lanzamiento oficial de la temporada.Entre las variables que permiten augurar que las playas uruguayas tendrán un verano mejor que el anterior que también fue muy bueno está el tipo de cambio, que favorece a los turistas argentinos."Del año pasado a ahora, mejoró la competitividad y esa es una señal importantísima. En Punta del Este, que históricamente es considerada como cara, hoy se come por menos que en un restaurante de Buenos Aires", destacó Antía.El intendente, además, remarcó que el Gobierno uruguayo extendió los beneficios fiscales para los turistas extranjeros hasta el 30 de abril del año que viene. Por ejemplo, la devolución IVA sobre los servicios turísticos (como restaurantes o alquiler de autos) pagados con tarjeta de debido o crédito emitida fuera de Uruguay. Y también la devolución del 10,5% del precio del alquiler de inmuebles, tax free para compras, IVA cero en los hoteles y la posibilidad de pagar los peajes en pesos argentinos o dólares.También tendrá un impacto positivo la mayor conectividad aérea que existe actualmente entre los dos países, que une a Buenos Aires, Córdoba y Rosario con Montevideo y Punta del Este.Además, el perfil del turista argentino que elige pasar sus vacaciones en Punta del Este fue cambiando y la ciudad atrae cada vez más a familias de clase media. "Se notó algo ya el año pasado y tenemos la sensación de que este año van a llegar más familias de clase media. La mayor parte en auto y en ferry, luego de una época donde los puentes estuvieron cerrados", precisó Antía.Las buenas perspectivas no son sólo para Punta del Este, sino para todos los destinos turísticos de la otra orilla. En el lanzamiento oficial de la temporada 2017-2018 en Buenos Aires, Kechichian anticipó que Uruguay 2017 cerrará con una cifra total cercana a los 4 millones de visitantes, de los cuales 2,5 millones serán argentinos.El año pasado habían ingresado a Uruguay 2,4 millones de argentinos, que representaron el 71,8 % del total de visitantes y tuvieron un gasto general de u$s 1260 millones. Esto, según las autoridades uruguayas, demuestra la "fidelidad" de los turistas que llegan desde la Argentina, principal mercado emisor de los visitantes que llegan a Uruguay. Fuente: (Cronista).-