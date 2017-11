El Banco Nación lanzará préstamos para investigadores

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) y el Banco de la Nación Argentina (BNA) anunciaron dos líneas de préstamos para profesionales dedicados a la investigación, ya sean trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o autónomos.



Los instrumentos fueron presentados en el Polo Científico y Tecnológico de Palermo, con presencia de autoridades de la cartera y de la entidad crediticia.



Encabezaron el anuncio, el titular del MinCyT, Lino Barañao y el presidente del BNA, Javier González Fraga.



En ese marco, Barañao señaló: "Este Programa de créditos hipotecarios, específicamente dirigido al sector científico, tiene un sentido particular para aquellos investigadores que decidan radicarse a más de 100 km de su lugar de residencia actual".



"Esto es parte de una política de federalización de la ciencia, mediante la cual tratamos de corregir una asimetría muy grande respecto a la distribución de doctores, en su gran mayoría localizados en las grandes ciudades, dado que el 60% está entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires", indicó.



Agregó que "entonces, tenemos otras provincias con una clara demanda y hay investigadores deseosos de radicarse en el interior, pero el tema de la vivienda suele ser un limitante muy serio.

Por lo tanto, esta es una herramienta que permite empezar a destrabar dicho cuello de botella".



Por su parte, González Fraga expresó su "enorme satisfacción por colaborar con esta iniciativa que se constituye sobre nuestros créditos a 30 años para hipotecas, con algunas excepciones que mejoran el acceso, como el financiamiento del 100% de la compra".



"Desde hace meses llevamos adelante algo sumamente novedoso que consiste, en lugar de prestar sobre la base de los últimos recibos de sueldo o de los balances, otorgar créditos en base al esfuerzo", dijo el titular del BNA.



Además señaló que "siempre decimos que no tiene sentido invertir en la educación de un profesional y luego no prestarle para que pueda trabajar, por eso abogamos por un cambio cultural.



También lo hacemos porque creemos que la ampliación del acceso a la vivienda es una manera de consolidar a la familia, la sociedad y a la democracia".



Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda apuntan a quienes planeen desarrollar su actividad en centros del interior del país, ubicados en zonas poco favorables.



Así los beneficiarios recibirán hasta $2,7 millones a pagar en un plazo de hasta 30 años, con una tasa anual fija de 3,5% para clientes del banco y del 4,5% para quienes no lo sean.



En cuanto a la proporción del apoyo, el BNA ofrecerá el 100% del valor de compra o tasación de la propiedad.



Los préstamos personales "Tu esfuerzo es nuestra mejor garantía" otorgarán hasta $500 mil a 60 meses con una tasa fija del 26% para quienes perciban sus ingresos mediante una cuenta sueldo con paquete servicios (tarjeta crédito) en BNA; o a una tasa del 31% para aquellos que no la posean.