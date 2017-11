Ampliaron incentivos para acelerar las inversiones en Vaca Muerta

El gobierno nacional dio otro paso hacia el rápido crecimiento de la producción de gas natural no convencional en la formación neuquina de Vaca Muerta, al reconocer precios diferenciales también a las concesiones que ya están en la etapa "de desarrollo", además de aquellas que aún se encuentran en la fase "de piloto".



La resolución 419-E de Energía y Minería, publicada días atrás en el Boletín Oficial, justificó la ampliación del programa al señalar que "resulta también de interés del gobierno nacional" el incremento de la producción de las concesiones de explotación de hidrocarburos proveniente de reservorios no convencionales "que ya se encuentran en la etapa de desarrollo".



La compañía alemana Wintershall, la estadounidense ExxonMobil, la malaya Petronas y la anglo holandesa Shell (estas dos últimas junto con YPF), entre otras, desarrollan en la actualidad planes pilotos de entre 7 y 30 pozos con inversiones que van desde los US$ 100 millones a US$ 300 millones. El incentivo gubernamental apuntó originalmente a acelerar las etapas de desarrollo a plazos de hasta 35 años, en los que deberán invertirse entre US$ 7.000 y US$ 10.000 millones, de acuerdo con los cálculos del gobierno de Neuquén. Además de las empresas mencionadas participan en fases de piloto o de desarrollo en Vaca Muerta la francesa Total, la local Pampa Energía, la estadounidense Chevron y las nacionales Pluspetrol y Tecpetrol.