El dólar cerró la semana con una suba de cuatro centavos

El alza de esta última rueda no impidió, sin embargo, que la divisa terminara con una baja de cinco centavos en una semana, período en el cual los inversores apostaron mayoritariamente por posicionarse en pesos para aprovechar las altas tasas.



Distinto fue el caso del mayorista, donde la divisa norteamericana ascendió once centavos a $ 17,67 en la semana, tras haber subido este viernes dos centavos y medio.



La divisa avanzó de la mano de otras monedas emergentes tras la publicación de datos de los sectores servicios y manufacturero de Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado, lo que hizo al dólar fortalecerse de forma generalizada.



"Algunos bancos -en general, extranjeros- compensan con compras locales de dólares para cubrir sus posiciones globales en otros países", indicó el analista Fernando Izzo de ABC Mercado Cambiario.



Además, el mercado de dinero tuvo su atractivo financiero colocando pesos en "call money" en tasas de 26,5%TNA hasta el martes -cuando se reanude la actividad tras el feriado bancario del próximo lunes-, y en el mercado secundario de Lebac, que pagó a 12 días 27,25%TNA y a 257 días 28,6%TNA.



El arranque de la jornada presagió una evolución similar a las de días anteriores, con un tipo de cambio operando con bajas respecto de los valores precedentes que lo llevaron a tocar mínimos en los $ 17,51. Sin embargo, la inestabilidad de los mercados externos se trasladó de inmediato al plano local generando una abrupta suba de los precios que en este lapso alcanzaron a tocar máximos en $ 17,72 en medio de una mayor incertidumbre y de escasa profundidad de la oferta.



Esos niveles parecieron incitar la aparición de vendedores que diluyeron por un buen rato la presión compradora estabilizando los precios en un rango de $ 17,62/17,64 hasta que sobre el final una órdenes de compra reavivaron la corrección positiva y llevaron al dólar al nivel visto en el cierre. El volumen operado fue de u$s 609 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue descendió dos centavos a $ 18,01, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, con lo que acumuló una pérdida de 11 centavos en la semana. En tanto, el "contado con liqui" gana 17 centavos a $ 17,69.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 300 millones, el 50% fue pactado para fin de mes a $ 17,94 con una tasa implícita de 23%TNA. El plazo más largo negociado fue diciembre, que cerró a $ 18,31, con una tasa de 23,4%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el jueves u$s 90 millones hasta los u$s 52.214 millones.