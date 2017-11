Impuesto a la renta financiera: Cuánto deberán pagar quienes tienen plazos fijos

La renta financiera afectará a 1,9 millón de plazofijistas y el Estado recaudará como máximo por ese concepto $ 1640 millones, según se desprende de un informe de Research de Bull Market Brokers (BMB).Toma como base los 2,9 millones de depósitos en bancos por $ 720.000 millones, de los cuales $ 331.200 millones corresponden a empresas (que ya pagan renta) y $ 388.800 millones a individuos, que ahora empezarán a abonar el 5%.De acuerdo con la base imponible de $ 52.000 anuales de renta neta, el monto de la base imponible será de $ 32.800 millones, tomando un rendimiento del 22% de TNA, ya que el 65% de las personas físicas tiene depósitos mayores a, queEn el caso de los plazofijistas, a partir de un capital de $ 240.000. Al tomar el mínimo no imponible de $ 52.000 anual y un rendimiento del 22%, se logra una renta bruta de $ 52.800 y una neta imponible de $ 800.Por lo tanto, el impuesto a pagar es de apenas $ 40 anuales. De todas formas, el Poder Ejecutivo podrá elevar la alícuota del 5% para rendimientos de instrumentos de renta fija en pesos sin cláusula de ajuste. Podrá subir esta alícuota según las condiciones económicas imperantes, hasta alcanzar convergencia con el impuesto del 15% en dólares., tomando un mínimo no imponible de $ 52.000, a un rendimiento del 26,5%, da una renta bruta de $ 53.000, por lo tanto la renta neta imponioble es de $ 1000, con un impuesto a pagar de apenas $ 50, según cálculos de BMB.Mariano Sardáns, CEO de FDI aclara que el impuesto a pagar se computa por los excedentes de este monto y a las alícuotas (5% en pesos o 15% en dólares) de todo lo ganado por intereses y por diferencia de precios. O sea, aunque el individuo invierta en plazo fijo y en Lebac se le suma ambas rentas, por lo cual no tiene sentido diversificar en distintos instrumentos.