El impuesto al cheque se tomará como pago a cuenta de Ganancias

En la esperada presentación del proyecto oficial de reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que los impuestos al cheque, a los créditos y débitos bancarios se tomarán como pago a cuenta de ganancias.El ministro afirmó que este impuesto genera distorsiones pero no precisó la progresión de la reducción, ni los plazos, dado que dependerá de cómo sea sancionada la ley y de su posterior reglamentación.En ese sentido, Dujovne aseguró que la reforma se aplicaría de manera gradual y señaló que "se trabajará con las provincias en la eliminación de ingresos brutos, sellos y las aduanas interiores" para eliminar los desequilibros que provocan en la economía.Más impuestos a vinos y gaseosasAdemás, la reforma del Gobierno implicará subas de impuestos internos para bebidas con alcohol, incluyendo vinos, cervezas, sidras y gaseosas azucaradas. Según el proyecto, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 10%; la de las cervezas del 8 al 17% y la del champán también de 0 a 17%.Y añadió: "Sabemos que la vitivinicultura y el consumo no está pasando un buen momento, por lo que esta suba de impuestos internos es más que inoportuna. Con más tributos no alentaremos ni la producción, ni las inversiones.""Modificaremos alícuotas de impuestos internos, especialmente en productos electrónicos que bajarán al cero por ciento", señaló el funcionario en una conferencia de prensa. Indicó que habrá un "salto adicional para que los precios sean más parecidos a los de otros países del mundo" y consideró que "son bienes de capital que hacen a la productividad y a la economía"."Es vital que sigamos acercándonos a los precios internacionales", analizó y anunció que bajará también las alícuotas de automotores y motos de gama media de 10% a cero. En tanto, subrayó: "Vamos a subir de 10 a 20% la alícuota de aeronaves de gama alta.""La reforma es de implementación gradual", aseguró el ministro, quien también resaltó que "gravará segundas viviendas o compradas con fines de lucro".Por otro lado, la reforma tiene previsto que se amplíe la base del impuesto para los servicios digitales prestados por empresas del exterior, como Netflix y Spotify. El proyecto incluye prestaciones tales como acceso o descarga de video, música, juegos u otros contenidos consumidos en el país.